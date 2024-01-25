Büyükçekmece\'de polis memurunu şehit eden şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle iddianame hazırlandı

Büyükçekmece'de ihbar üzerine gittikleri ikamette, silahla ateş ederek polis memuru Cihat Ermiş'i şehit eden şüpheli Muhammet Emre Çorak hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cihat Ermiş'in de içinde yer aldığı polis ekibinin bir ihbar üzerine 9 Ekim 2023'te şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın bulunduğu Muratpaşa Mahallesi Çalıkuşu 1. Sokak KİPTAŞ Mimar Sinan Evleri 9 Blok 8 numaralı dairenin önüne gittiği hatırlatıldı.

Maktulün kapıyı "polis" şeklinde seslenerek çaldığı aktarılan iddianamede, telefona da cevap vermeyen şüphelinin can güvenliğinden endişe edilerek yardım amacıyla özel güvenlik görevlisi eşliğinde ikamete girildiği anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin silahla iki kez ateş ettiği polis memuru Ermiş'in hayatını kaybettiği aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Çorak, olay günü uyuşturucu madde kullandığını ileri sürerek, "Husumetli olduğum arkadaşlarım evime silahla ateş etti, ikametime zorla girmeye çalıştı. Polise haber vererek yardım istedim. Silahımı alarak mutfak duvarının arkasında beklemeye başladım. 10-15 dakika sonra kapı tekrar zorlanınca hasımlarımın geldiğini düşündüm. Kapı açılıp içeri birisi girince silahla 2 kez hedef gözetmeden ateş ettim. Polis diye seslendiğini duymadım. Ölen kişinin polis olduğunu bilmiyordum." beyanında bulundu.

Şüpheli Muhammet Emre Çorak'ın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle iddianame hazırlandı.