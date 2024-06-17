Büyükçekmece'de Sedef Güler cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükçekmece'de Sedef Güler cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi

Büyükçekmece'de Sedef Güler'in denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış şekilde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Sedef Güler'in öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü çalışmayla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan diğer şüphelilerden biri tutuklanmış, diğeri ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Yavuz G. ise Sedef Güler'in öldürülmesiyle ilgili itirafta bulunmuştu.

17.06.2024 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de, Sedef Güler'in denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış şekilde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden biri Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Sedef Güler'in öldürülmesiyle ilgili Edirne İl Jandarma Komutanlığının da desteğiyle yürüttüğü çalışmayla Edirne merkeze bağlı Elçili köyünde yakalanarak savcılık kararıyla İstanbul'a getirilen Yavuz G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, daha sonra Büyükçekmece Adliyesine götürüldü.

Olay

Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.

Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmiş, şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Uyuşturucu ticareti ve kasten öldürmenin de bulunduğu 4 suçtan arandığı belirlenen Yavuz G. ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve girdiğinin güvenlik kameralarınca tespit edilmesi üzerine İstanbul Cinayet Büro Amirliği ile Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmayla şüpheli merkeze bağlı Elçili köyünde yakalanmıştı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Yavuz G, Edirne'de adliyeye sevk edilmiş, buradaki sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrasında sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek onu halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Büyükçekmece, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Sedef Güler cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:31 Bayram ziyaretinde CHP’den AK Parti’ye “asgari ücret“ çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz Bayram ziyaretinde CHP'den AK Parti'ye "asgari ücret" çağrısı: Umarız müjdeyi verirsiniz
11:22 İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti
10:50 CHP’yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu’na “Özel’in yerine İmamoğlu’nu getirelim“ teklifi yaptılar CHP'yi karıştıracak iddia: Kılıçdaroğlu'na "Özel'in yerine İmamoğlu'nu getirelim" teklifi yaptılar
09:59 Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti Eşi ve 3 yaşındaki oğlunu silahla vurarak öldüren polis aynı tabancayla intihar etti
08:45 Oktay Kaynarca’dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken çıkış: Ben Türkiyeliyim
11:38 Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz’ı anarken duygusal anlar yaşadı Mehmet Ali Erbil, yeni yarışmasında Vatan Şaşmaz'ı anarken duygusal anlar yaşadı
11:27 Bayramda İstanbul’da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi Bayramda İstanbul'da ulaşım krizi: Vatandaşlar yolculuk paylaşımına yöneldi
11:05 MHP’li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı MHP'li isim uyardı, AK Partili Yıldız masadaki çikolatanın tadına bakmak zorunda kaldı
10:59 Döviz kurları haftaya düşüşle başladı Döviz kurları haftaya düşüşle başladı
10:35 Kriz onları da vurdu Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor Kriz onları da vurdu! Kay Süt iflas etti, fabrika icradan satışa çıkarılıyor
10:34 Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti CHP’li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi Siyasi partilerde bayramlaşma ziyareti! CHP'li ismin sözleri soğuk rüzgarlar estirdi
10:28 TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor TESK Genel Başkanı Palandöken: Sanayici kalifiyeli eleman, esnaf ve sanatkar ise çırak yok diyor
10:04 Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi Jet yalanlama geldi Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir gizlice evlendi mi? Jet yalanlama geldi
09:39 Türkiye’de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı Türkiye'de mayıs ayında 110 bin 588 konut satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 12:46:50. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Sedef Güler cinayeti şüphelisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement