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BÜYÜKÇEKMECE'de Staj Yapan Öğrenci Kafası Sac Büküm Makinesine Sıkıştı - Son Dakika
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BÜYÜKÇEKMECE'de Staj Yapan Öğrenci Kafası Sac Büküm Makinesine Sıkıştı

BÜYÜKÇEKMECE'de staj gördüğü iş yerinde kafası sac büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki Arda Tonbul ağır yaralandı. Kafası sıkıştığı yerde 16 dakika boyunca kurtarılmayı bekleyen Tonbul, günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Baba Raşit Tonbul, kazada büyük ihmalkarlık olduğunu ve çocuğunun bir an önce sağlığına kavuşmasını istediğini belirtti.

14.01.2024 - 11:09,
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BÜYÜKÇEKMECE'de staj gördüğü iş yerinde kafası sac büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki Arda Tonbul ağır yaralandı. Kafası sıkıştığı yerde 16 dakika boyunca kurtarılmayı bekleyen Tonbul, günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Mesleki Eğitim Merkezi'nde (MESEM), haftanın 1 günü okulda eğitim gören Tonbul, pratik eğitimi için haftanın diğer 4 gününde ise metal, demir ve çelik alanında faaliyet gösteren; Karaağaç Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir işletmede devam etti. 9 Ocak Salı günü öğle saatlerinde usta gözetiminde saç büküm makinesinde çalışan Tonbul, bir ara yalnız kalınca sac büküm makinesine bakarken, farkında olmadan ayağı makinenin çalıştırma pedalına çarptı. Bir anda çalışan makine Arda Tonbul'un kafasını sıkıştırdı. Öğrencinin kafasını sıkıştırdığı, iddiaya göre 16 dakika sonra fark edildi. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin ambulanstaki ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Günlerdir yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Tonbul'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"25 DAKİKA KALP MESAJI İLE HAYATA DÖNDÜRMÜŞLER"

Baba Raşit Tonbul, "Çocukların o makineyi kullanmaları kesinlikle yasak olduğunu biliyorum. Ancak, ustasıyla beraber bunu yapar. O esnada da ustasının bir işi çıkmış, oradan ayrılmış. Çocuk merak ediyor öğrenme arzusu da var, kafasını makinenin arasına sokmuş, bir cisim, parça mı vardı onu bilmiyoruz tabii ki. O esnada haberi olmadan pedala ayağını dokunmuş ve kafasını sıkıştırmış. Olay yerinde çocuk 16 dakika kalmış makinede. Kimse yokmuş orada. Görünce haber vermişler ve o şekilde çocuğu kurtarmışlar. Ambulansı çağırmışlar. Orada bir görevli olmuş olsa belki çocuğum ilk darbede kurtulabilecekmiş. Hastaneye getirmişler, hastanede doktorlar 25 dakika kalp masajı yaparak çocuğumu hayata döndürmüş.16 dakika çok uzun bir süre. Kazada büyük ihmalkarlık olduğunu görüyoruz. Bu ihmalkarlığın da üzerine düşülmediğini, gizlendiğini görüyoruz. 4 gündür yoğun bakımda yatıyor, hala hayati tehlikesi var. Sabahtan gece yarılarına kadar bekliyoruz burada. Çocuğumun bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum" dedi.

BÜYÜKÇEKMECE\'de Staj Yapan Öğrenci Kafası Sac Büküm Makinesine Sıkıştı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel BÜYÜKÇEKMECE'de Staj Yapan Öğrenci Kafası Sac Büküm Makinesine Sıkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BÜYÜKÇEKMECE'de Staj Yapan Öğrenci Kafası Sac Büküm Makinesine Sıkıştı - Son Dakika
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