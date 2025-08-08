Büyükçekmece'de Suç Örgütüne Operasyon

Büyükçekmece ve Esenyurt'ta silahlı eylemlere karıştığı tespit edilen suç örgütlerine düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Büyükçekmece ve Esenyurt'ta silahlı eylemlere karıştığı ve elebaşılığını yurt dışında bulunan B.Y'nin yaptığı organize suç örgütüne özel harekat destekli operasyon düzenledi.

İstanbul, İzmir, Manisa ve Bitlis'te 37 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "tehdit", "ruhsatsız silah bulundurma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "motosiklet hırsızlığı" gibi çok sayıda suça karıştığı belirlenen suç örgütüne mensup 18 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 5 ruhsatsız tabaca, çalıntı motosiklet, 19 fişek, av tüfeği, 3 şarjör ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 15 zanlı adliyeye sevk edildi, diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüphelilerin, iş yerlerine ve ikametlere yönelik silahlı saldırıları cep telefonu ve güvenlik kameralarınca kaydedildi.