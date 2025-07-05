Büyükçekmece'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükçekmece açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek, West İstanbul Marina'da emniyete alındığı belirtildi.