Büyükçekmece'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Büyükçekmece açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Büyükçekmece açıklarında makine arızasından dolayı sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 9 metre boyundaki teknenin, KEGM-5 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek, West İstanbul Marina'da emniyete alındığı belirtildi.
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