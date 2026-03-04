Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu

Büyükçekmece\'de Uyuşturucu Operasyonu
04.03.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 2'si adliyeye sevk edildi.

İstanbul Büyükçekmece'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Kamiloba Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere 3 Mart'ta düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı, kullandırdığı ve kullandığı

tespit edilen S.P, M.M, B.A, M.A. ve A.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin üzeri, araçları ve ikametlerindeki aramalarda 1 kilo 310 gram metamfetamin, 60 gram sentetik kannabinoid, 83 gram sıvı uyuşturucu madde, 6 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, 50 fişek, 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin 525 lira ele geçirildi.

Zanlılardan S.P'nin çeşitli suçlardan 10, M.M'nin 28, B.A'nın 12, M.A'nın 8, A.Ç'nin ise 6 ayrı suç kaydı olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Ç. ve M.M. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, diğerleri ise işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Büyükçekmece, Uyuşturucu, İstanbul, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş enerji piyasalarını alt üst etti Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı Savaş enerji piyasalarını alt üst etti! Doğal gaz tesisi kapandı, kömür fiyatları fırladı
İran ordusu, Umman’a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı İran ordusu, Umman'a saldırı düzenlediği iddialarını yalanladı
Domenico Tedesco’dan kötü haber Domenico Tedesco'dan kötü haber
Milli Savunma Bakanlığı’ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar
Ünlü senatör, ABD’yi İran’da bekleyen sonu açıkça söyledi Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi
Real Madrid ve Brezilya’yı üzen sakatlık Real Madrid ve Brezilya'yı üzen sakatlık

15:09
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
Fatmanur Çelik ile kızının cenazesinde olay: Tabuta dokunmalarına izin vermediler
14:53
İsrail “İran helikopterini vurduk“ dedi, gerçek çok başka çıktı
İsrail "İran helikopterini vurduk" dedi, gerçek çok başka çıktı
14:37
MSB: İran’dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
MSB: İran'dan ateşlenen balistik füze Türk hava sahasında etkisiz hale getirildi
14:27
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti
13:58
CHP lideri Özel’in açılışa damga vuran “Oruç“ diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
CHP lideri Özel'in açılışa damga vuran "Oruç" diyaloğu: İçeceksin dedim ama...
13:56
Hamaney’in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
Hamaney'in üç gün sürmesi planlanan cenaze töreni ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 15:16:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.