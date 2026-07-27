Büyükçekmece Festivalinin Açılışı Yapıldı - Son Dakika
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Büyükçekmece Festivalinin Açılışı Yapıldı

Büyükçekmece Festivalinin Açılışı Yapıldı
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27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, barış mesajlarıyla açıldı.

27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılışı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Büyükçekmece Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da düzenlenen açılış programı, Altınköprü Halk Dansları Topluluğu'nun dans gösterisiyle başladı. Ardından katılımcı ülkelerin bayrak seremonisiyle devam etti.

Festival kapsamında 62 ülkeden yaklaşık 650 kültür ve sanat temsilcisi, ülkelerinin bayrakları eşliğinde bir araya gelerek programın sloganı olan "Sevgi birbirimize, barış hepimize" mesajı verdi.

Farklı ülkelerden gelen ekipler, ulusal folklorik kıyafetleriyle dans gösterileri sundu.

Resmi açılış törenine Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile CIOFF Başkanı Muammer Arslan'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Barış ve kardeşlik mesajlarının vurgulandığı açılış konuşmalarının ardından festival meşalesi yakılarak 27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin resmi açılışı gerçekleştirildi.

Festival kapsamında hafta boyunca halk dansları gösterileri, konserler, sergiler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Büyükçekmece Festivalinin Açılışı Yapıldı - Son Dakika

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