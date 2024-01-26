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Büyükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Büyükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Büyükçekmece Gölü'nde sabah saatlerinde hareketsiz birini görenlerin bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sudan çıkarılan erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Büyükçekmece Gölü\'nde erkek cesedi bulundu
26.01.2024 - 14:07,
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Büyükçekmece Gölü'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde gölün yüzeyinde hareketsiz birini görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerce sudan çıkarılan kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Erkek cesedinin üzerinden kimlik çıkmadı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarını tamamlamasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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