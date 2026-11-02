Büyükçekmece Meclisi'nde CHP'li Ökcü'den Yeni Parti'ye geçenlere eleştiri geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Büyükçekmece Meclisi'nde CHP'li Ökcü'den Yeni Parti'ye geçenlere eleştiri geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Belediye Meclisinin kasım ayı ilk oturumunda CHP Meclis Üyesi Fuat Ökcü, partisinden ayrılıp Yeni Parti'ye geçen meclis üyelerini eleştirdi. Ökcü, makamların geçici, CHP ve ilkelerinin kalıcı olduğunu savunarak gidenlere yollarının açık olmasını diledi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'ne katılan CHP Meclis Üyesi Fuat Ökcü, partisinden istifa edip Yeni Parti'ye geçen meclis üyelerini eleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesinin kasım ayındaki 1. oturumu, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alan CHP Meclis Üyesi Ökcü, tarih boyunca büyük çınarların rüzgara ve fırtınaya göre yaprak dökebildiğini belirtti.

Ökcü, kökleri derinde olan ulu çınarın her zaman ayakta kaldığını kaydederek, "Bu parti Sivas Kongresi'nin iradesiyle Kurtuluş Savaşı'nın siperlerinde kurulmuş, bu toprakların bağımsızlık ve demokrasi kalesidir. CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisidir." dedi.

Partiden ayrılarak yeni bir yola çıkan ve farklı siyasi arayışlara giren isimlerin olduğunu anlatan Ökcü, şöyle devam etti:

"Şüphesiz siyaset bir tercih meselesidir. Herkes kendi yolunu seçmekte özgürdür. Ancak unutmamalılar. Bireyler ve makamlar geçicidir. Kalıcı olan ise asırlık CHP ve onun ilkeleridir. Ben buradayım. Çünkü bu partiyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu ülkenin geleceğine inanan milyonların emaneti görüyorum. Bizim mücadelemiz kişisel kariyerlerin, makam hesaplarının ya da anlık rüzgarların çok ötesindedir."

Ökcü, sorumluluklarının partinin altı okla simgelenen devrimci ruhunu korumak, sokaktaki yurttaşın, işçinin, emeklinin ve gencin sesine ses olmak olduğunu söyledi.

"Ata ocağının ışığı asla sönmeyecektir"

Ata ocağı partilerinin kapısının dün olduğu gibi bugün de millete ardına kadar açık olduğunu belirten Ökcü, "CHP örgüt tüzüğüyle, kurumsal hafızasıyla ve sarsılmaz seçmen iradesiyle dimdik ayaktadır. Gidenlere 'Yolları açık olsun' deriz. Ama kalanlarla bu kutsal çatı altında omuz omuza vererek ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sözümüz sözdür, ata ocağının ışığı asla sönmeyecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiBüyükçekmeceYeni PartiPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı Tek bir şartı var Seren Serengil mirasını kime bırakacağını açıkladı! Tek bir şartı var
Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı Görenler şaşırdı Trabzonlu genç kız gün masası hazırladı! Görenler şaşırdı
4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek 4 ilde ulaşımı değiştirecek dev proje! Mesafe 2 saat 15 dakikaya inecek
Aynı adamla iki kez evlendi İkisinde de sonu aynı oldu Aynı adamla iki kez evlendi! İkisinde de sonu aynı oldu
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:36
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti
Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
14:28
20 yıl sonra buluştular Arda Turan’ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 15:11:48. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Meclisi'nde CHP'li Ökcü'den Yeni Parti'ye geçenlere eleştiri geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android