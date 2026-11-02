Büyükçekmece Meclisi'nde CHP'li Ökcü'den Yeni Parti'ye geçenlere eleştiri geldi

Büyükçekmece Belediye Meclisi'ne katılan CHP Meclis Üyesi Fuat Ökcü, partisinden istifa edip Yeni Parti'ye geçen meclis üyelerini eleştirdi.

Büyükçekmece Belediyesinin kasım ayındaki 1. oturumu, Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi başkanlığında yapıldı.

Toplantıda söz alan CHP Meclis Üyesi Ökcü, tarih boyunca büyük çınarların rüzgara ve fırtınaya göre yaprak dökebildiğini belirtti.

Ökcü, kökleri derinde olan ulu çınarın her zaman ayakta kaldığını kaydederek, "Bu parti Sivas Kongresi'nin iradesiyle Kurtuluş Savaşı'nın siperlerinde kurulmuş, bu toprakların bağımsızlık ve demokrasi kalesidir. CHP, kuruluşun ve kurtuluşun partisidir." dedi.

Partiden ayrılarak yeni bir yola çıkan ve farklı siyasi arayışlara giren isimlerin olduğunu anlatan Ökcü, şöyle devam etti:

"Şüphesiz siyaset bir tercih meselesidir. Herkes kendi yolunu seçmekte özgürdür. Ancak unutmamalılar. Bireyler ve makamlar geçicidir. Kalıcı olan ise asırlık CHP ve onun ilkeleridir. Ben buradayım. Çünkü bu partiyi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu ülkenin geleceğine inanan milyonların emaneti görüyorum. Bizim mücadelemiz kişisel kariyerlerin, makam hesaplarının ya da anlık rüzgarların çok ötesindedir."

Ökcü, sorumluluklarının partinin altı okla simgelenen devrimci ruhunu korumak, sokaktaki yurttaşın, işçinin, emeklinin ve gencin sesine ses olmak olduğunu söyledi.

"Ata ocağının ışığı asla sönmeyecektir"

Ata ocağı partilerinin kapısının dün olduğu gibi bugün de millete ardına kadar açık olduğunu belirten Ökcü, "CHP örgüt tüzüğüyle, kurumsal hafızasıyla ve sarsılmaz seçmen iradesiyle dimdik ayaktadır. Gidenlere 'Yolları açık olsun' deriz. Ama kalanlarla bu kutsal çatı altında omuz omuza vererek ülkemizi aydınlık yarınlara taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz. Sözümüz sözdür, ata ocağının ışığı asla sönmeyecektir." diye konuştu.