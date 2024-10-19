Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de Yayınlandı

Güncel

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Güney Afrika Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne; Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, Sierra Leone Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne; Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende, Güney Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne; Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin, Sırbistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne; İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.