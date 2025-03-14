Büyükelçi Başçeri Güven Mektubunu Sundu

(ANKARA) - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a güven mektubunu sundu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Başçeri'nin Cumhurbaşkanlığı'na gelişinde askeri törenle karşılandığı ve Tatar'ın Başçeri'yi kabulünde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun da hazır bulunduğu kaydedildi.

Tatar, güven mektubunun sunulmasının ardından yaptığı konuşmada, Başçeri'nin geçmişte KKTC'ye büyük hizmetleri olduğunu, Kıbrıs Türk halkını yakından tanıdığını söyledi. Başçeri'nin egemen eşitlik temelinde bir anlaşma mücadelesine güç vereceğine inancını belirten Tatar, eski Büyükelçi Yasin Ekrem Serim'e de teşekkür etti. Egemen eşitliğin kabul edilmesinin önemli ve kıymetli olduğunu ifade eden Tatar, Cenevre görüşmesi öncesinde yaptığı Ankara ziyaretinin kendisine güç verdiğini belirtti.

Büyükelçi Başçeri ise KKTC'de Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmekten memnuniyet ve şeref duyduğunu belirtti. Başçeri'nin iki ülke arasındaki müstesna ilişkilerin daha da güçlenmesi için elinden geleni yapacağını söylediği aktarıldı.