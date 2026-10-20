Büyükelçi Haydarov Özbek dilinin Türk dünyasının ortak zenginliği olduğunu söyledi

Ankara Üniversitesi ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen etkinlikte "Özbek Dili Bayramı" kutlandı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde yapılan etkinliğe Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Albayrak ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder konuşmacı olarak katıldı.

Büyükelçi Haydarov, Özbek dilinin asırlık tarihini bünyesinde barındıran bir değer olduğunu vurgulayarak, "O, yalnızca Özbek halkının değil, bütün Türk dünyasının ortak zenginliğidir." ifadesini kullandı.

Özbek dilinin Orta Asya halklarının tarihini, kültürünü ve manevi dünyasını incelemek bakımından önem taşıdığını dile getiren Haydarov, dilin devlet dili olarak konumunu güçlendirmenin yanı sıra devlet yönetiminde, eğitimde ve bilimdeki yerini genişletmeye yönelik reformların hayata geçirildiğini söyledi.

Haydarov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Liderler Zirvesi'nin arifesinde bu etkinliğin düzenlenmesinin büyük anlam taşıdığını ifade ederek, "Zira Türk devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, yalnızca siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesiyle sınırlı değildir. Ortak tarihimize, dillerimize, edebiyatımıza ve manevi değerlerimize olan ilginin artırılması da bu işbirliğinin önemli bir boyutudur." dedi.

Rektör Yardımcısı Bakkaloğlu da Özbek Dili Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye ve Özbekistan arasındaki asırlara dayanan kardeşlik bağlarına dikkati çekti.

Özbek Türkçesine resmi dil statüsü verilen 21 Ekim 1989 tarihinin bir dönüm noktası olduğundan bahseden Bakkaloğlu, Özbek halkının ana diline sahip çıkma konusunda gösterdiği hassasiyetin önemini vurguladı.

Dekan Albayrak da kültürün ve medeniyetin taşıyıcısı olan dilin geçmişten devralınan kutlu bir miras olduğunun altını çizerek, dili işlemek ve gelecek nesillere aktarmanın milli bir ödev ve insani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bölüm Başkanı Özönder de ulusların dillerini devlet dili olarak kullanmalarının yalnız dil tarihçiliğinde değil, ulusların siyasi idare tarihi bakımından da önem taşıdığını dile getirerek, Türklerin dillerini en erken yazıya geçiren dil topluluklarından biri olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov, akademisyenler ve öğrenciler de "Özbek Dili Bayramı" etkinliğine dinleyici olarak katıldı.