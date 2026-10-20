Büyükelçi Haydarov Özbek dilinin Türk dünyasının ortak zenginliği olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Büyükelçi Haydarov Özbek dilinin Türk dünyasının ortak zenginliği olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Büyükelçi Haydarov Özbek dilinin Türk dünyasının ortak zenginliği olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Üniversitesi ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen etkinlikte Özbek Dili Bayramı kutlandı. Büyükelçi Haydarov, Özbek dilinin Türk dünyasının ortak zenginliği olduğunu ve etkinliğin TDT Liderler Zirvesi arifesinde önem taşıdığını söyledi.

Ankara Üniversitesi ve Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliğince düzenlenen etkinlikte "Özbek Dili Bayramı" kutlandı.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde yapılan etkinliğe Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi İlham Haydarov, Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Albayrak ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sema Barutçu Özönder konuşmacı olarak katıldı.

Büyükelçi Haydarov, Özbek dilinin asırlık tarihini bünyesinde barındıran bir değer olduğunu vurgulayarak, "O, yalnızca Özbek halkının değil, bütün Türk dünyasının ortak zenginliğidir." ifadesini kullandı.

Özbek dilinin Orta Asya halklarının tarihini, kültürünü ve manevi dünyasını incelemek bakımından önem taşıdığını dile getiren Haydarov, dilin devlet dili olarak konumunu güçlendirmenin yanı sıra devlet yönetiminde, eğitimde ve bilimdeki yerini genişletmeye yönelik reformların hayata geçirildiğini söyledi.

Haydarov, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Liderler Zirvesi'nin arifesinde bu etkinliğin düzenlenmesinin büyük anlam taşıdığını ifade ederek, "Zira Türk devletleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, yalnızca siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesiyle sınırlı değildir. Ortak tarihimize, dillerimize, edebiyatımıza ve manevi değerlerimize olan ilginin artırılması da bu işbirliğinin önemli bir boyutudur." dedi.

Rektör Yardımcısı Bakkaloğlu da Özbek Dili Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye ve Özbekistan arasındaki asırlara dayanan kardeşlik bağlarına dikkati çekti.

Özbek Türkçesine resmi dil statüsü verilen 21 Ekim 1989 tarihinin bir dönüm noktası olduğundan bahseden Bakkaloğlu, Özbek halkının ana diline sahip çıkma konusunda gösterdiği hassasiyetin önemini vurguladı.

Dekan Albayrak da kültürün ve medeniyetin taşıyıcısı olan dilin geçmişten devralınan kutlu bir miras olduğunun altını çizerek, dili işlemek ve gelecek nesillere aktarmanın milli bir ödev ve insani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Bölüm Başkanı Özönder de ulusların dillerini devlet dili olarak kullanmalarının yalnız dil tarihçiliğinde değil, ulusların siyasi idare tarihi bakımından da önem taşıdığını dile getirerek, Türklerin dillerini en erken yazıya geçiren dil topluluklarından biri olduğunu kaydetti.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Aslanov, akademisyenler ve öğrenciler de "Özbek Dili Bayramı" etkinliğine dinleyici olarak katıldı.

Kaynak: AA
Ankara ÜniversitesiKültür SanatÖzbekistanGüncelAnkaraKültürEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Riyad’da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu Riyad'da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu
Paris alev alev, onlar keyifte Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
16:55
Aliyev, Türkiye’deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
Aliyev, Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
16:52
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
16:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
16:26
Sevdam Karadeniz 2. bölümde 1,84 reytingde kaldı, sosyal medyada erken final konuşuluyor
Sevdam Karadeniz 2. bölümde 1,84 reytingde kaldı, sosyal medyada erken final konuşuluyor
16:22
Vali Davut Gül: İstanbul’daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı
Vali Davut Gül: İstanbul'daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 17:15:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Büyükelçi Haydarov Özbek dilinin Türk dünyasının ortak zenginliği olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei