Büyükelçi İnan'dan Erbil Ziyareti

(ANKARA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil'de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, IKB Başkanı Neçirvan Barzani ve KDP Başkanı Mesud Barzani ile ayrı ayrı görüştü. Görüşmelerde, ikili iş birliği ve bölgesel ilişkiler ele alındı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil'e ziyarette bulundu. İnan'ın temaslarına ilişkin Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Büyükelçimiz Sayın Anıl Bora İnan Erbil ziyareti çerçevesinde KDP Başkanı Sayın Mesud Barzani ile IKB, Irak ve bölgemizdeki güncel gelişmeler ile ikili ilişkilerimizi ele almıştır" denildi.

Başkonsolosluğun diğer paylaşımında, "Erbil'i ziyaret etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Sayın Anıl Bora İnan, Başbakan Sayın Mesrur Barzani ile görüşerek, ikili işbirliğimizi ve bölgesel gelişmeleri ele almıştır" bilgilerine yer verildi.

Bir başka paylaşımda ise, "Erbil'i ziyaret etmekte olan Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Sayın Anıl Bora İnan, IKB Başkanı Sayın Neçirvan Barzani'yle görüşmüştür. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.