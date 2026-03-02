Büyükelçi Nur Sağman'a Şeref Madalyası - Son Dakika
Büyükelçi Nur Sağman'a Şeref Madalyası

02.03.2026 17:58
Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, sivil savunma katkıları dolayısıyla madalya aldı.

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman'a, sivil savunma alanındaki katkılarından dolayı Şeref Madalyası tevdi edildi.

Senegal İçişleri ve Kamu Güvenliği Bakanı Mouhamadou Bamba Cisse, Bakanlıkta düzenlenen törende, Büyükelçi Sağman'a, sivil savunma alanındaki işbirliğine katkıları ve 6 Şubat 2023 deprem felaketinde görev yapan Senegal arama kurtarma ekibine verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı kararıyla Şeref Madalyası takdim etti.

Sağman, törende yaptığı konuşmada, bu madalyanın, Senegal ve Türkiye arasındaki mükemmel işbirliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Görevine başladıktan çok kısa süre sonra yaşanan deprem felaketinde, Senegal'in Türkiye ile gösterdiği dayanışmayı asla unutmayacağının altını çizen Sağman, şunları kaydetti:

"Türk milleti, bu büyük felaketten en ağır şekilde etkilenen Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan 30 cesur Senegalli itfaiyeciden oluşan birliğin çabalarını asla unutmayacaktır. Senegal'den ayrılırken bu hatıra, ülkenizden beraberimde götüreceğim en kıymetli ve en derin anlam taşıyan anı olarak kalacaktır. Bu dayanışma ruhu herkese nasip olmaz. Bu nedenle her düzeyde ve her fırsatta bu dayanışmayı ortaya koyan iki ülke ve iki halk olarak gurur duymalıyız."

Sağman, madalyayı kendisine layık gören Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye ve Başbakan Ousmane Sonko'ya teşekkür etti.

İki ülke arasındaki güvenlik alanında işbirliğinin de her geçen gün geliştiğine dikkati çeken Sağman, Türkiye'nin kamu güvenliği, afet yönetimi ve düzensiz göçle mücadele alanlarında sahip olduğu deneyimi paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Sağman, Senegal Emniyet Genel Müdürlüğünün talebi üzerine, 13-17 Nisan'da Dakar'da 30 istihbarat görevlisine yönelik eğitim programının planlandığını duyurdu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Türkiye, Güncel

