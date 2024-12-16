Büyükelçi Saygılı, Vucic\'e Güven Mektubu Sundı

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Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e güven mektubunu sundu.

Büyükelçi Saygılı, Cumhurbaşkanı Vucic tarafından başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda kabul edildi.

Güven mektubunu Vucic'e teslim eden Saygılı, görevine resmen başlamış oldu.

Büyükelçi Saygılı, daha önce Dışişleri Bakanlığı Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü olarak görev yaptı.