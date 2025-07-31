Büyükelçi, Türk Sağlık Heyetini Kabul Etti - Son Dakika
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Büyükelçi, Türk Sağlık Heyetini Kabul Etti

Büyükelçi, Türk Sağlık Heyetini Kabul Etti
31.07.2025 16:52
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Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi, Burkina Faso'daki ilk böbrek nakli için Türk sağlık heyetini ağırladı.

Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Feriba Hokkacı Esirgen, çeşitli etkinlikler için Burkina Faso'da bulunan Türk sağlık heyetini kabul etti.

Büyükelçilik konutunda gerçekleşen kabulde Esirgen, Burkina Faso'daki ilk böbrek naklinin gerçekleştirilmesine öncülük eden Türk heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Esirgen, "Burkina Faso'ya, Vagadugu Büyükelçiliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekleştirilen bu ilk böbrek nakli ameliyatına katkılarınız eminim en güzel şekilde anılacak. Ülkemizin bayrağını Afrika'nın bu köşesinde en güzel şekilde dalgalandırdığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum." dedi.

Heyete liderlik eden Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci de Büyükelçi Esirgen'e misafirperverlikleri için teşekkürlerini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı ve Vagadugu Büyükelçiliğinin her türlü koordinasyonda kendilerine yardımcı olduğunu belirten Kahveci, Burkina Faso'da gerçekleştirilen böbrek nakli ameliyatının süreciyle ilgili bilgi verdi.

Kahveci, Burkina Faso'da insan hayatına dokunmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İnsanların ülkelerinde bu hizmeti almasına vesile olmak açısından son derece önemli bir şey. Türk sağlık profesyonelleri olarak ülkelerin bizden talepte bulunması halinde zaten her zaman yardım etmeyi seviyoruz. Bu bizim aslında insani ve girişimci dış politikamızın bir yansıması. Bu noktada Türk sağlık sisteminin son 20-25 yılda kazandığı büyük deneyim, hem altyapının tamamen yenilenmesi hem sistemin tamamen dönüşümü büyük bir deneyim kazandırdı. Bu deneyimi şimdi artık uluslararası alanda, özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde kullanmak insani bir görev."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Eyüp Kahveci, Diplomasi, Politika, Türkiye, Sağlık, Güncel, Böbrek, Son Dakika

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