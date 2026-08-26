Büyükelçi White, Friedman'la Davalık - Son Dakika
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Büyükelçi White, Friedman'la Davalık

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ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, aktivist Friedman'a karşı diplomatik dokunulmazlık talep etti.

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, Anvers kenti merkezli aktivist Moshe Friedman'ın kendisi hakkında açtığı ceza davasında diplomatik dokunulmazlığını kullanacağını açıkladı.

Büyükelçi White, Anvers kenti merkezli aktivist Friedman'ın kendisi hakkında açtığı ceza davasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

White, Friedman hakkında daha önce kullandığı ifadelerin doğruluğunu mahkemede ortaya koymak istediğini ancak ABD Dışişleri Bakanlığının süreçte diplomatik statüsünü devreye sokacağını belirtti.

Dava nedeniyle oluşacak hukuki masrafların karşılanması için de girişimde bulunacaklarını belirten White, Friedman'ı "dolandırıcı" olarak nitelendirdi ve onu "bir kez daha mahkemenin değerli zamanını boşa harcamakla" suçladı.

White, mahkemelerin zamanını "Belçika'daki yasa dışı göçe ve gerçek suçlara ilişkin davalara" ayırması gerektiğini savunarak Friedman'ın "yeniden ilgi odağı olmak" amacıyla yargı sürecini kullandığını kaydetti.

Büyükelçi White, Friedman'a yönelik daha önceki sert ifadelerini de yineleyerek "Friedman'ın 10 dakikalık şöhreti sona erdi." ifadesini kullandı.

Friedman'ın hahamlık ünvanını da hedef alan White, "Haham olduğu yönündeki asılsız iddiasını çürütmeye devam edeceğiz çünkü o bir haham değil." değerlendirmesinde bulundu.

White, "Belçika'da hiç kimse onun ne düşündüğünü önemsememeli." ifadesini kullanarak Anvers Savcılığına da Friedman'a aynı şekilde yaklaşması çağrısında bulundu.

Büyükelçi, Yahudi dini kurallarına göre sünnet işlemini gerçekleştiren "mohel"lere yönelik davanın düşürülmesini de istedi.

Friedman'ın White'a karşı açtığı davanın 20 Ekim'de görülmeye başlanması bekleniyor. Friedman, White'ı tehdit, şantaj, hakaret ve tacizle suçlarken mahkemeden büyükelçinin diplomatik dokunulmazlığının en azından kısmen kaldırılmasını da değerlendirmesini istedi.

Olayın geçmişi

Belçika'nın Anvers kentinde 14 Mayıs 2025'te yasa dışı sünnet uygulamalarına ilişkin soruşturma kapsamında çeşitli adreslere baskın düzenlenmiş, 3 Yahudi sünnetçi hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın, tıbbi eğitimi bulunmayan kişilerin tıbbi işlem gerçekleştirmesine odaklandığı bildirilmişti. White ise 16 Şubat'ta soruşturmanın sonlandırılmasını isteyerek süreci Yahudi karşıtlığı olarak nitelendirmişti.

White ile Friedman arasındaki gerilim de bunun üzerine başlamıştı.

Anvers elmas sektörünün ABD'nin kuruluşunun 250. yıl dönümü dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a 321 elmas ve 75 değerli taşla süslenmiş bir yüzük hediye etmişti.

Kendisini haham olarak tanıtan Friedman, söz konusu hediyenin, Belçika'da Yahudi dini kurallarına göre yapılan sünnetlere ilişkin yürütülen soruşturmada ABD yönetiminin baskı oluşturmasını sağlamak amacıyla verildiğini öne sürmüştü.

Friedman ayrıca White'ı, söz konusu soruşturmaya siyasi müdahalede bulunarak diplomatik görevinin sınırlarını aşmakla suçlamış ve Trump hakkında da şikayette bulunmuştu.

White ise temmuz ayında yaptığı açıklamada Friedman'ın Trump'a yönelik suçlamalarına sert tepki göstermiş, Friedman'ın "haham" unvanının geçerliliğini sorgulamış ve sosyal medya paylaşımlarında da sert ifadeler kullanmıştı.

Friedman da White'ın açıklamalarının tehdit, şantaj, hakaret ve taciz kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunarak ceza davası açmıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükelçi White, Friedman'la Davalık - Son Dakika

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