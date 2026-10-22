Büyükelçi Yılmaz, Şam'da Suriye Afet Bakanı Salih ile işbirliğini ele aldı - Son Dakika
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Büyükelçi Yılmaz, Şam'da Suriye Afet Bakanı Salih ile işbirliğini ele aldı

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Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih'i ziyaret etti. Görüşmede, iki ülke arasında bakanlığın görev alanına giren konularda işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi ile ortak çalışmaların artırılması ele alındı.

Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih'i ziyaret ederek iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyona ilişkin hususları ele aldı.

Şam'daki Bakanlık binasında gerçekleşen görüşmeye, Büyükelçilik Müsteşarı Sarp Erzi, İçişleri Bakanlığı Şam Müşaviri Orhan Aktürk ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şam İletişim Müşaviri Mehmet İhsan Özdemir de katıldı.

Suriye tarafından ise görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası Sorumlusu Abdürrezzak Şemsüddin hazır bulundu.

Büyükelçi Yılmaz ile Bakan Salih arasındaki görüşmede, Türkiye ile Suriye arasında Bakanlığın görev alanına giren konularda işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi ile ortak çalışmaların artırılması masaya yatırıldı.

Kaynak: AA
Nuh YılmazDiplomasiPolitikaSuriyeGüncelDünyaŞamSon Dakika

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