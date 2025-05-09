Büyükelçiler Hatay'da Ailelere Destek Verdi

(HATAY) - Danimarka, Norveç, İsveç ve Finlandiya'nın Ankara Büyükelçileri, Adalet Peşinde Aileleri Platformu temsilcileriyle Hatay'da bir araya geldi. 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak ve adalet arayışını büyütmek amacıyla yapılan buluşmada, büyükelçiler ailelere desteklerini sundu.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, Norveç'in Ankara Büyükelçisi Andreas Gaarder, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Anna Malene Mard ve Finlandiya'nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen, Adalet Peşinde Aileleri Platformu temsilcileriyle Hatay'da bir araya geldi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Adalet Peşinde Aileleri olarak 6 Şubat'ın yaralarını sarmak ve adalet arayışını büyütmek için Hatay'da buluştuk. Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, Finlandiya Büyükelçisi Pirkko Hamalainen, İsveç Büyükelçisi Anna Malene Mard ve Norveç Büyükelçisi Andreas Gaarder ile gerçekleştirdiğimiz toplantı bizlere umut verdi. Ev sahipliği için Hatay Barosu'na teşekkür ederiz" denildi.