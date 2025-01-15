Büyükelçiler \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

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Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Levent Eler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak, favori fotoğraflarını seçti.

Her iki Büyükelçi, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla yapılan "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Dönmez, "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Emin Yoğurtcuoğlu'nun "40 yılda 1" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Dönmez, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "7 Tepe, 5 Minare, 1 Kule", "Haber" kategorisinde ise Tayfun Coşkun'un "Uzaya Uğurlarken" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Bu yıla özel "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Kutlamalar" başlıklı fotoğrafını seçen Dönmez, hem bu fotoğraf hem de AA'nın yılın karelerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

"Kutlamalar, Suriye için hayırlı bir başlangıcın fotoğrafı"

"Kutlamalar" başlıklı fotoğrafın bir dönüm noktasını çağrıştırdığını belirten Dönmez, "(Bu karenin) Çok ikonik bir görüntüsü var. Komşumuz Suriye için hayırlı bir başlangıcın fotoğrafı olur diye düşünüyorum." dedi.

Dönmez, AA'nın Türkiye'nin küresel düzeyde gurur duyacağı markalardan biri olduğunu, her yıl olduğu gibi farklı kategorilerde önemli anları tam yerinde yakaladığını ve fotoğraflar arasında bir seçim yapmanın zor olduğunu söyledi.

AA'nın bir görsel hafıza oluşturmasını son derece önemsediğini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Zannediyorum bu fotoğraflardan yıl sonu itibariyle veya bir önceki senenin albümleri de yapılıyor. Bunlar önemli, kendi dönemimizdeki hatıraları tekrar görebilmek bakımından. ve daha önemlisi gelecek nesillere yaşadığımız günlere, yıllara, aylara dair bir şeyler bırakmak bakımından. Anadolu Ajansı'nın bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum, ellerine sağlık. Olayları, olguları tam olması gerektiği gibi yakalıyorlar."

Büyükelçi Levent Eler de "Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" başlıklı fotoğrafını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Garry Lotulung'un "Kuyruklu yıldız ve volkan" isimli karesini tercih etti.

Eler, "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara" başlıklı fotoğrafına, "Spor"da Hakan Akgün tarafından çekilen "Kartallar" başlıklı kareye oy verdi.

Haber kategorisinde ise özellikle Tayfun Coşkun'a ait "Uzaya Uğurlarken" başlıklı fotoğrafı tercih eden Eler, hepsi birbirinden güzel kareler arasında tercih yapmanın çok zor olduğunun altını çizdi.

Eler, Viyana ile bağlantısı olması nedeniyle bu kareyi seçtiğini kaydederek, "Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler'in (BM) Uzay İşleri Ofisi burada. Burada da bizim uzaya ilk gönderdiğimiz astronotumuz var Alper Gezeravcı. Onunla ilgili bir kare bu. Dolayısıyla ben tercihimi bu resimden yana kullanıyorum, oyumu ona veriyorum. Hem de böylelikle bir Viyana bağlantımız, Birleşmiş Milletler bağlantımız olsun. Türkiye'nin uzay politikalarında kat ettiği çok önemli bir merhale oldu. Bundan sonra da devam edecek bu ataklarımız, çabalarımız, gayretlerimiz. Ama sembolik bir önem de taşıyor astronotumuzun uzaya ilk kez gitmesi." ifadelerini kullandı.