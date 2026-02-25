Büyükgümüş, Genç Nokta İftarında Açıklama Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükgümüş, Genç Nokta İftarında Açıklama Yaptı

Büyükgümüş, Genç Nokta İftarında Açıklama Yaptı
25.02.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Beşevler'de iftar yaparak gençlere destek vurgusu yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Beşevler 'Genç Nokta' iftar çadırında, vatandaşlarla iftar yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, ramazanın başlaması dolayısıyla 2007'den itibaren kurulan 'GençNokta' iftar çadırında vatandaşlarla iftar yaptı. İftar öncesinde açıklama yapan Büyükgümüş, son dönemlerde laiklik ilkesini bahane ederek Türk milletinin değerlerine savaş açıldığını belirterek, "Ramazan ayında gençlerin, çocukların ramazan ikliminden en üst düzeyde faydalanabildikleri bir tabloyu ortaya koyduk. Bunu daha da ileriye taşıyacağız. O beyler rahatsız oluyorlar diye asla ve asla buradan geri durmayacağız. Nasıl partimizi kapatma davasıyla bu iftar çadırını organize ettiğimiz için yüz yüze bırakanlarla kararlılıkla vakur bir şekilde ama aynı zamanda cesaretle mücadele ettiysek hem Türkiye böyle eski Türkiye alışkanlıklarının geri dönülerek işte laiklik ilkesini başka şeyleri bahane ederek toplumun üzerine bir kabus gibi çökmeye çalışanlara karşı mücadelemizi duruşumuzu inşallah sürdüreceğiz. İnanıyorum ki Türkiye'nin dört bir noktasında, 973 ilçemizde 81 vilayetimizde her noktada nerede gençler varsa orada AK Gençlik gençlerin yanında olmaya devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

AK Parti, Politika, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükgümüş, Genç Nokta İftarında Açıklama Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Turnuva düzenlenecek mi Meksika Devlet Başkanı’ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama
CIA’den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin’i şoke eden karar 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar
İzmir’de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı

20:31
Yok böyle gol 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
20:20
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
19:37
Burak Özçivit’ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
19:35
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 20:41:08. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükgümüş, Genç Nokta İftarında Açıklama Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.