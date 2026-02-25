Büyükgümüş, Genç Nokta İftarında Açıklama Yaptı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Beşevler 'Genç Nokta' iftar çadırında, vatandaşlarla iftar yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, ramazanın başlaması dolayısıyla 2007'den itibaren kurulan 'GençNokta' iftar çadırında vatandaşlarla iftar yaptı. İftar öncesinde açıklama yapan Büyükgümüş, son dönemlerde laiklik ilkesini bahane ederek Türk milletinin değerlerine savaş açıldığını belirterek, "Ramazan ayında gençlerin, çocukların ramazan ikliminden en üst düzeyde faydalanabildikleri bir tabloyu ortaya koyduk. Bunu daha da ileriye taşıyacağız. O beyler rahatsız oluyorlar diye asla ve asla buradan geri durmayacağız. Nasıl partimizi kapatma davasıyla bu iftar çadırını organize ettiğimiz için yüz yüze bırakanlarla kararlılıkla vakur bir şekilde ama aynı zamanda cesaretle mücadele ettiysek hem Türkiye böyle eski Türkiye alışkanlıklarının geri dönülerek işte laiklik ilkesini başka şeyleri bahane ederek toplumun üzerine bir kabus gibi çökmeye çalışanlara karşı mücadelemizi duruşumuzu inşallah sürdüreceğiz. İnanıyorum ki Türkiye'nin dört bir noktasında, 973 ilçemizde 81 vilayetimizde her noktada nerede gençler varsa orada AK Gençlik gençlerin yanında olmaya devam edecek" dedi.