Büyükgümüş: İstanbul'da Milletle Omuz Omuza - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Büyükgümüş: İstanbul'da Milletle Omuz Omuza

Ahmet Büyükgümüş, İstanbul'daki depremler sonrası saha çalışmalarına vurgu yaptı.

24.04.2025 20:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Tüm teşkilatlarımız, belediyelerimiz, kamu kurumlarımız İstanbul'da sahada, milletimizle omuz omuza." ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası parti teşkilatlarının saha çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ahmet Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Deprem bütçesini reklam bütçesi yapanların son gözdesi olan Kent Lokantaları İstanbul'un en zor gününde kapalıydı. Boykot çağrılarıyla küçük esnafı cezalandırırken 'Kent Lokantaları'nın kepenklerini kaldırıp vatandaşa bir kap çorba, bir bardak su ikram etmeye çapları yetmedi. Sosyal belediyecilik naraları, reklam panolarından ibaret kaldı. Milletin güveni sloganlarla değil, sahadaki hizmetle kazanılır. Biz dün olduğu gibi bugün de İstanbul'un dört bir köşesinde milletimizin yanındayız. Tüm teşkilatlarımız, belediyelerimiz, kamu kurumlarımız İstanbul'da sahada, milletimizle omuz omuza."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Ahmet Büyükgümüş, Yerel Haberler, Omuz Omuza, İstanbul, AK Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükgümüş: İstanbul'da Milletle Omuz Omuza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Kartal’da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü Kartal'da 3 ay önce tahliye edilen bina çöktü
Osmaniye’de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti Osmaniye'de elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
Sakarya’da iki otomobil çarpıştı 7 yaralı Sakarya'da iki otomobil çarpıştı! 7 yaralı
Deprem fırsatçıları için harekete geçildi Deprem fırsatçıları için harekete geçildi
Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız Trump: Rusya ile anlaşmaya yakınız
Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı İdari yaptırım geliyor Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı! İdari yaptırım geliyor
Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama
Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı
İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha

20:26 İstanbul’da 83 bina az hasarlı işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! işte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
20:18 6.2’nin ardından İstanbul’da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde 6.2'nin ardından İstanbul'da son durum: Artçı sarsıntılar azalma eğiliminde
17:56 Almanya’dan “Türkiye’ye Eurofighter satışını engellediği“ iddiasına yalanlama Almanya'dan "Türkiye'ye Eurofighter satışını engellediği" iddiasına yalanlama
15:56 Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var Bakan Kurum: İstanbul için vakit daralıyor, 1.5 milyon riskli bina var
15:34 Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı Belediyeden skandal 23 Nisan gösterisi! Tepkiler dinmeyince kültür müdürü görevden alındı
09:23 Didem Soydan aşk orucunu Londra’da bozdu Didem Soydan aşk orucunu Londra'da bozdu
09:11 Galatasaray’da Morata sürprizi O gelişmeyi duyurdular Galatasaray'da Morata sürprizi! O gelişmeyi duyurdular
09:03 Arda Güler’den müthiş gol Real Madrid’i ipten aldı Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı
09:02 Kumburgaz’da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada Kumburgaz'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada
09:00 İşte rekorlar kıran altında son durum İşte rekorlar kıran altında son durum
08:52 Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi!
08:16 Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 21:52:07. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükgümüş: İstanbul'da Milletle Omuz Omuza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.