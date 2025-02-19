Büyükkılıç Engelsiz Yaşam Merkezi\'ni Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Çocuk Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Canpolat ile birlikte merkezde incelemede bulundu, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Büyükkılıç, Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ileriye taşımak için alanında uzman hocalarla sürekli fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.
Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak ve daire başkanları da yer aldı.
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