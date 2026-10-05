Büyükkılıç Kartal Katlı Kavşağı'nda yılbaşı hedefini yineledi, 36 kirişte son aşama - Son Dakika
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Büyükkılıç Kartal Katlı Kavşağı'nda yılbaşı hedefini yineledi, 36 kirişte son aşama

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Büyükkılıç, 36 kirişin tamamlanma aşamasında olduğunu ve kavşağın yılbaşında ulaşıma açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir içi ulaşım konforunu artırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım ağını daha güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan projede çalışmalar sürüyor.

Şantiye sahasını ziyaret eden Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve yüklenici firma temsilcileriyle bir araya gelerek, son durum hakkında teknik bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, çalışmaları yerinde değerlendirmek ve sürecin ilerleyişini görmek amacıyla şantiyeyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Kirişlerin yerleştirilme sürecinin devam ettiğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tabliyeler tamamlandı. 36 kiriş tamamlanma aşamasında. Bu sayı 60'a ulaştığında kiriş boyutu bitmiş oluyor. İlgili firmalarımızdan edindiğimiz izlenim çalışmaların iyi gittiği yönünde. Yüklenici ve müşavir firmalarımıza hedefimizin yılbaşı olduğunu bir kez daha hatırlattık. Bir an önce çalışmaları tamamlayalım, aksama yaşanmadan burayı yılbaşında ulaşıma açalım istiyoruz. Ardından peyzaj düzenlemelerini gerçekleştireceğiz. Allah kazasız, belasız tamamlamayı nasip etsin."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Büyükkılıç Kartal Katlı Kavşağı'nda yılbaşı hedefini yineledi, 36 kirişte son aşama - Son Dakika
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