Büyükkılıç Kartal Katlı Kavşağı'nda yılbaşı hedefini yineledi, 36 kirişte son aşama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Kartal Katlı Kavşağı Projesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir içi ulaşım konforunu artırmak, trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşım ağını daha güvenli hale getirmek amacıyla başlatılan projede çalışmalar sürüyor.

Şantiye sahasını ziyaret eden Büyükkılıç, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan ve yüklenici firma temsilcileriyle bir araya gelerek, son durum hakkında teknik bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, çalışmaları yerinde değerlendirmek ve sürecin ilerleyişini görmek amacıyla şantiyeyi ziyaret ettiklerini belirtti.

Kirişlerin yerleştirilme sürecinin devam ettiğini ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tabliyeler tamamlandı. 36 kiriş tamamlanma aşamasında. Bu sayı 60'a ulaştığında kiriş boyutu bitmiş oluyor. İlgili firmalarımızdan edindiğimiz izlenim çalışmaların iyi gittiği yönünde. Yüklenici ve müşavir firmalarımıza hedefimizin yılbaşı olduğunu bir kez daha hatırlattık. Bir an önce çalışmaları tamamlayalım, aksama yaşanmadan burayı yılbaşında ulaşıma açalım istiyoruz. Ardından peyzaj düzenlemelerini gerçekleştireceğiz. Allah kazasız, belasız tamamlamayı nasip etsin."