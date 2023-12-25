 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Büyükmandıra'da Koleda etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükmandıra'da Koleda etkinliği düzenlenecek

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde Balkan geleneği Koleda etkinliği düzenlenecek. Gençler maskeler takarak birbirlerini korkutacak, kabak pişirilecek ve konserler düzenlenecek.

Büyükmandıra\'da Koleda etkinliği düzenlenecek
25.12.2023 - 13:15,
Abone Ol

Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde teması "korkutmak" olan Balkan geleneği Koleda etkinliği kutlanacak.

Büyükmandıra Belediyesince 6 Ocak Cumartesi günü yapılacak etkinlikte gençler maskeler takacak, yüzlerini boyayıp çarşaflara sarınarak birbirlerini korkutacak.

Belediye Başkanı Ersan Çölgeçen, AA muhabirine Balkan geleneğine sahip çıktıklarını söyledi.

Bu yıl etkinliğin 6'cısının gerçekleştirileceğini belirten Çölgeçen, "Bu yıl etkinliğimize binlerce kişinin katılmasını bekliyoruz" dedi.

Tüm vatandaşları Koleda'ya davet eden Çölgeçen, "Tüm vatandaşlarımızı bu geleneğe sahip çıkmayı davet ediyorum. Bu bir Balkan geleneğidir. Kışın en soğuk gecesinde beldemizde gençler yüzlerini boyadıktan sonra çarşaflar sarınıp birbirlerini korkutacaklar. Bu eğlenceli geceyi görmek ve yaşamak gerekiyor." şeklinde konuştu.

Koleda etkinliğinde neler yapılıyor?

"Koleda" etkinliğinde evlerde bolluk ve bereket olması inancıyla kabak pişiriliyor.

Aile fertleri, komşular ve akrabaların katıldığı gecede çarşaflara sarınan gençler, komşularını sesler çıkararak korkutuyor.

Daha sonra yakılan ateşin etrafında toplanan vatandaşlar, konser eşliğinde eğleniyor. Katılımcılara kabak tatlıları ikram ediliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ersan Çölgeçen, Büyükmandıra, Kırklareli, Festival, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyükmandıra'da Koleda etkinliği düzenlenecek - Son Dakika


13:18
İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17
Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44
Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36
Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17
Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14
MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi

Son Dakika
13:18 İsrail savaş kabinesi bugün Mısır'ın ateşkes teklifini görüşecek
13:17 Yeşim Salkım, şehitlerimizle ilgili yaptığı paylaşımı eleştiren takipçisine küfretti
12:44 Şehit cenazesinde protesto edilen Özgür Özel: Ailesi benden özür dilemek istedi
12:36 Yeni yönetimin listesi giderek genişliyor! Beşiktaş Filippo Inzaghi'yi de radara aldı
12:17 Etkileşim uğruna arkadaşının üstüne bir kavanoz böcek boşalttı
12:14 MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:46 Sırbistan'da seçimde hile olduğunu savunan halk, belediye binasını bastı! Cumhurbaşkanı Vucic "Evde kalın" çağrısı yaptı
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 13:49:25. #1.11#
SON DAKİKA: Büyükmandıra'da Koleda etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement