Büyükşehir Belediyesi, Bayram Öncesi İhtiyaç Sahiplerine Kişisel Bakım Hizmeti Sunuyor - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi, Bayram Öncesi İhtiyaç Sahiplerine Kişisel Bakım Hizmeti Sunuyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların tıraş ve kişisel bakım ihtiyaçlarını evde karşılıyor. Şu ana kadar 5,492 personele hizmet verildi.

26.03.2025 15:42  Güncelleme: 16:35
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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi, engelli ve yatağa bağımlı vatandaşların tıraş ve kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 14 erkek ve kadın kuaförü ile şehrin 13 ilçesinde engelli, yatağa bağımlı, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine misafir olarak kişisel bakım ve tıraşlarını yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugüne kadar 5 bin 492 kişiye, 91 bin 76 kez tıraş, saç sakal, tırnak kesimi, kaş, yüz bakımı ve yatağa bağımlılara silme banyosu hizmeti verdi.

"Büyükşehir'in bakım hizmetinden çok memnunuz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmeti'nden yararlanan İsmail Yeşilkaya, "Eşim beyin kanaması geçirdi. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu yüzden Büyükşehir Belediyemizden sağlık hizmetleri talebinde bulunduk. Eşim adına Büyükşehir'in bakım hizmetlerinden çok memnunuz. Üç senedir saçlarını ve tırnaklarını kesiyorlar. Ramazan Bayramı öncesinde de gelerek ihtiyaçlarını karşıladılar. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hizmetten yararlanan Fatma Yeşilkaya, "Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun saçlarımı ve tırnaklarımı kesiyorlar. Her isteğimi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Gülay Dural ise "Eşim sekiz sene önce felç oldu. Sekiz senedir Büyükşehir Belediyemizin ekipleri gelip eşimin tıraşını yapıyorlar. Büyükşehir Belediyemizin hizmetlerinden çok memnunuz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Arife Turgut, hizmete ilişkin şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın taleplerini karşılıyoruz. Yatağa bağımlı, hasta, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde saç ve sakal tıraşlarını yapıyoruz. Tırnaklarını kesiyoruz. Vatandaşlarımız 444 48 01 Çağrı Merkezi üzerinden bizlere ulaşabilir. Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ve yatalak hastalarımızın yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz."

Vatandaşların her ihtiyacını karşılamak için gayret gösterdiklerini vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise şöyle konuştu:

"Esas hedefimiz bize ulaşamayana ulaşmak"

"Vatandaşlarımızın her ihtiyacını karşılamak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Hizmetlerimizi toplumun her kesimine ve kentimizin her noktasına ulaştırmaya özen gösteriyoruz. Sıklıkla ifade ettiğim gibi, esas hedefimiz bize ulaşamayana ulaşmak. Bize ulaşan vatandaşımızın talebini zaten karşılıyoruz; ancak hasta yatağında olduğu ya da kırsalda yaşadığı için bize ulaşamayan hemşehrilerimize hizmeti evlerine götürüyoruz. Muğla'mızı her zaman eşitlik temelinde yönetiyoruz. Bir kentte gerçek anlamda eşitlikten söz edebilmek için dezavantajlı grupların hayata katılması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz evde bakım hizmetimizle, özellikle dezavantajlı vatandaşlarımızın evlerine misafir olup ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bayram öncesinde de bu vatandaşlarımızın kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladık. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmelerini diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi, Bayram Öncesi İhtiyaç Sahiplerine Kişisel Bakım Hizmeti Sunuyor - Son Dakika

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