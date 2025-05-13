Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 19 Mayıs'a özel tenis turnuvası düzenleyecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından düzenlenecek "19 Mayıs Şehit Polis Yasin İke Tenis Turnuvası" kayıtları başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Spor AŞ tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "raketi kap, sahaya çık, yeteneğini göster" sloganıyla turnuva düzenlenecek.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Tenis Kortları'nda 15-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek turnuvanın kayıtları başladı.

Çarşamba günü saat 12.00'de kayıtları sona erecek turnuvaya, 7-16 yaş arası tenis tutkunları başvurabilecek.