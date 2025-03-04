Büyükşehir'in Obezite Polikliniği'nden Bini Aşkın İzmirli Yararlandı

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(İZMİR) - 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Obezite Polikliniği'nde görevli Uzm. Dr. Hümeyra Amuca önemli bilgiler paylaştı. Obezite görülme sıklığının Türkiye'de yüzde 30'un üzerine çıktığını ve Avrupa kıtasındaki en kilolu ülke konumuna gelindiğini hatırlatan Amuca, obezitenin önlenmesi için obeziteye neden olan faktörlerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi. Amuca ayrıca Eşrefpaşa Hastanesi'nde 7 ay önce hizmete giren Obezite Polikliği'nden bini aşkın İzmirlinin yararlandığını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Obezite Polikliniği'nden Uzm. Dr. Hümeyra Amuca, 4 Mart Dünya Obezite Günü nedeniyle çağın hastalığına ilişkin değerlendirmede bulundu. Obezitenin nedenlerine ve özellikle ergenlik döneminde görülen obezite sıklığına dikkat çeken Uzm. Dr. Amuca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde yaklaşık 7 aydır haftada 2 gün, günde 20 hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Avrupa kıtasının en kilolu ülkesiyiz

Obezitenin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de halk sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve sıklığı giderek artan bir sorun olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Hümeyra Amuca, "Araştırmalar, obezitenin görülme sıklığının ülkemizde yüzde 30'un üzerine çıktığını ve Avrupa kıtasındaki en kilolu ülke konumuna geldiğimizi göstermektedir. Yetişkin kadınlarda obezite sıklığı erkeklerden belirgin olarak daha yüksektir. Özellikle ekonomik olarak daha az gelişmiş ve eğitim seviyesinin daha düşük olduğu bölgelerdeki kadınlar obezite açısından daha riskli durumdadır" bilgisini verdi.

Pek çok faktör birbiri ile ilişkili

Aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi etmenlerin obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edildiğini hatırlatan Uzm. Dr. Amuca, bu faktörlerin yanı sıra genetik, çevresel, nörolojik, fizyolojik, biyokimyasal, sosyo-kültürel ve psikolojik pek çok faktörün birbiri ile ilişkili olarak obezite oluşumuna neden olduğunu belirtti. Tüm dünyada özellikle çocukluk çağı obezitesindeki artışın sadece genetik yapıdaki değişikliklerle açıklanamayacak derecede fazla olduğunu kaydeden Uzm. Dr. Amuca, "Bu nedenle obezitenin oluşumunda çevresel faktörlerin rolünün ön planda olduğu kabul edilmektedir. Obezitenin önlenmesi için obeziteye neden olan bu faktörlerin ortadan kaldırılması ya da tedavisi önemlidir" dedi.

Cerrahi kararı öncesi yapılması gerekenleri sıraladı

Cerrahi kararı öncesi yapılması gerekenleri sıralayan Uzm. Dr. Amuca, "Hastaya obezite tedavisi konusunda deneyimli bir ekip tarafından yeterli bir süre beslenme tedavisi, fiziksel aktivite artışı, bilişsel davranışçı yaklaşım gibi sağlıklı yaşam biçimi yönetimi ve farmakolojik tedavi uygulanmalıdır. En az 6 ay süren bu yaklaşımla yeterli kilo veremeyen veya daha önce verdiği kiloyu muhafaza edemeyen hastalarda bariyatrik cerrahi düşünülebilir. Ancak pek çok obeziteli bireyin yaşamında kilo verme ve geri alma deneyimleri olduğunu da unutmamak gerekir. Bu nedenle, hastaların geçmiş kilo verme öyküleri ve daha önce denedikleri yöntemler iyi sorgulanmalı, yeni bir kilo verme girişimine başlamadan önce geçmişte başarısızlığa neden olan faktörlerin tespit edilmesine çalışılmalıdır" ifadesini kullandı.

Ergenlerde obezite artışı

Halk arasında "ergen" olarak adlandırılan adölesanlarda obezite nedenlerinin erişkin obezitesinde olduğu gibi multifaktöryel olduğunu dile getiren Amuca, "Adölesanlarda obezite nedenlerinde özellikle bazı unsurlar dikkat çekmektedir. Enerji yoğun ve mikro-besin açısından fakir gıdaların, şekerli içeceklerin ve 'fast food' ürünlerinin bu yaş grubunu hedef alarak pazarlanması bir faktördür. Bunun yanında yine bu grupta atıştırma eğiliminin artması, kahvaltının es geçilmesi, aileyle birlikte yemek yenmemesi, porsiyonların büyük olması, hızlı yeme gibi unsurların etkisi de olabilir. Önceleri televizyon seyredilmesi ile tespit edilen ekran zamanı ve obezite gelişimi arasındaki ilişki artık mobil cihazların ortaya çıkmasıyla son 20 yılda daha da belirgin hale gelmiştir. Artmış ekran maruziyeti ergenlere daha fazla gıda pazarlanmasına, ekran karşısında şuursuzca yemenin artışına, fiziksel aktivite yapılacak zamanın ekran karşısına kaymasına, hareketsizliğin artmasına ve uyku süresinin azalmasına yol açarak etki etmektedir" diye konuştu.

Eşrefpaşa Hastanesi Obezite Polikliniği

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi bünyesinde kurulan Obezite Polikliniği, fazla kilolarından sağlıklı bir şekilde kurtulmak isteyen hastalara eylül ayından bu yana hizmet veriyor. Poliklinik, yapılan tetkikler ve boy, kilo, tansiyon ölçümlerinin ardından hastalarının diyetisyen kontrolünde fazla kilolarından kurtulmalarını sağlıyor. Uzm. Dr. Serkan Çimendağ, Uzm. Dr. Ümit Kan ve Uzm. Dr. Hümeyra Amuca'nın görev yaptığı Obezite Polikliniği salı ve perşembe günleri hasta kabul ediyor.