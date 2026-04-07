BYD, Brezilya'da İşçi Hakları İhlalleri Nedeniyle Kara Listeye Alındı - Son Dakika
07.04.2026 20:10
BYD'nin Brezilya'daki fabrikasında Çinli işçilerin silah zoruyla tutulduğu ve pasaportlarının alındığı iddiaları ortaya çıktı. Brezilya Çalışma Bakanlığı, BYD'yi kara listeye alarak şirketin itibarını zedelerken, olayın taşeron firma üzerinden istihdam edilen işçilerle ilgili olduğu bildirildi. Skandal, fabrikanın açılışını geciktirdi.

Geçen yıl ortaya çıkan bilgiler, BYD'nin Brezilya'daki fabrika inşaatında çalışan 163 Çinli işçiye yönelik iddiaları ağırlaştırmıştı. İşçilerin silah zoruyla tutulduğu ve pasaportlarının alındığı yönündeki iddialar kamuoyunda tepki çekti. Brezilya Çalışma Bakanlığı'nın BYD'yi kara listeye alması, şirketin Çin dışındaki en büyük pazarlarından biri olan Brezilya'daki itibarı üzerinde baskı yaratıyor ve bazı kredi erişimlerini kısıtlıyor.

Olayın merkezinde, taşeron firma Jinjiang Group üzerinden istihdam edilen işçiler bulunuyor. BYD, ihlallerden Kasım ayında haberdar olduğunu savunsa da Brezilyalı yetkililer nihai sorumluluğun şirkette olduğunu vurguluyor. İş sözleşmelerine göre, işçiler pasaportlarını teslim etmek zorunda kaldı, maaşlarının büyük bölümü Çin'e gönderildi ve depozito ödediler.

Baskınlarda, 31 işçinin tek evde kalıp bir banyoyu paylaştığı, yataksız alanlar ve zeminde yiyeceklerin tutulduğu insanlık dışı koşullar tespit edildi. Skandal fabrika açılışını geciktirdi, ancak BYD Ekim'de törenle fabrikayı açtı ve 25 binden fazla araç üretti. Kara listeden çıkmak için şirketlerin anlaşma imzalaması gerekiyor, ancak listede kalmak en az iki yıl sürebilir, bu da BYD'nin uzun vadeli planlarını etkileyebilir.

Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında 3 isim daha serbest
Görkem Sevindik’ten İsrail’li bakana cevap: Umrumda değil
Teröristlerin saldırı öncesi hazırlığı kamerada
Trump’ın tanıdığı sürenin bitimine saatler kala İsrail basını olası senaryoları yazdı
"İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
