BYD Yatırımını Askıya Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BYD Yatırımını Askıya Aldı

10.06.2026 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cevdet Akay, BYD'nin Türkiye'deki yatırımını askıya almasının endişeleri doğruladığını belirtti.

(TBMM) - CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, BYD'nin Türkiye'deki yatırımını askıya almasına ilişkin, "Otomotivden tekstile kadar uluslararası markaların birer birer küçüldüğü veya operasyonlarını askıya aldığı bir ekosistemde, sadece portföy yatırımlarına bakarak 'yatırımcı akını var' demek, rüzgar esince çökecek bir finansman modeline bel bağlamaktır" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, BYD'nin yatırımı askıya almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Akay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in pembe tablolar çizerek Türkiye'ye yönelik "benzeri görülmemiş yabancı ilgisinden" bahsettiğini belirterek "Biz sahadaki yapısal çürümeyi ve kırılganlıkları görüyorduk. Henüz 20 Şubat'ta yaptığımız uyarıda açıkça sormuştuk. 'Gelen bu yabancı sermaye üretime, istihdama ve fabrikaya mı geliyor; yoksa yüksek faizi vur-kaç yapmak için mi geliyor?' Bugün, küresel otomotiv devi BYD'nin Türkiye'deki 1 milyar dolarlık fabrika yatırımını resmen askıya aldığını açıklaması, aylar önce ortaya koyduğumuz bu endişelerin ne kadar haklı ve gerçekçi olduğunu maalesef bir kez daha kanıtlamıştır" dedi.

Akay, 20 Şubat'ta söz konusunu konuya ilişkin yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak "Yüksek faizle sıcak para çekmek bir başarı hikayesi değil, geçici bir morfin etkisidir. Asıl başarı; kalıcı, teknoloji transferi sağlayan ve üretime dayalı doğrudan yatırımları ülkede tutabilmektir" ifadesini kullandı.

"ŞİRKETLERE TEŞVİK SUNSANIZ BİLE HUKUKİ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK İNŞA EDİLMEZSE ROTASINI TÜRKİYE'YE ÇEVİRMEYECEKLER"

Ekonomi yönetiminin "bütçe faize gitmiyor, dış borç yükümüz azalıyor" iddiaları ile Türkiye'nin yatırım iklimi arasındaki derin uçurum artık gizlenemez boyutta olduğuna dikkati çeken Akay, "Dünyanın en büyük şirketlerine devasa teşvikler sunsanız dahi; hukuki öngörülebilirlik, mali istikrar ve yapısal reformlar inşa edilmediği sürece küresel sermaye rotasını Macaristan'a, Polonya'ya ya da Doğu Avrupa'ya çevirmekten çekinmeyecektir. Otomotivden tekstile kadar uluslararası markaların birer birer küçüldüğü veya operasyonlarını askıya aldığı bir ekosistemde, sadece portföy yatırımlarına (sıcak paraya) bakarak 'yatırımcı akını var' demek, rüzgar esince çökecek bir finansman modeline bel bağlamaktır" görüşünü dile getirdi.

Akay, şubat ayında bu tehlikeye dikkat çektiğinde kendilerini "iyimser olmamakla" itham ettiklerini belirterek "Bugün uluslararası ajansların geçtiği son dakika haberleriyle gerçek dünyayla tanışmıştır. Ekonomi yönetimini acilen kağıt üzerindeki verilerle avunmayı bırakmaya; sıcak paranın sahte refahı yerine, kalıcı üretimi ve istihdamı ülkeye çekecek gerçek bir yapısal reform ajandasına odaklanmaya davet ediyoruz. Gerçekler inatçıdır; sahayı görmezden gelen ekonomi politikaları, eninde sonunda sahanın duvarına toslamaya mahkumdur" dedi.

Kaynak: ANKA

Cevdet Akay, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BYD Yatırımını Askıya Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet At izinden takip edilmişti: Çifti öldüren zanlıya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar
Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı’yı atadı Kılıçdaroğlu, YSK Temsilciliğine Filorinalı'yı atadı
Antalya’da SGK’ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı Antalya'da SGK'ya rüşvet operasyonu: İl müdürü tutuklandı
45 yaşındaki Daniel Güiza’dan kariyerinin 18. imzası 45 yaşındaki Daniel Güiza'dan kariyerinin 18. imzası
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı

17:33
Kılıçdaroğlu’nun “Sadece onu affetmem“ dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu'nun "Sadece onu affetmem" dediği Ali Mahir Başarır da disipline sevk edildi
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
16:41
Netanyahu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
16:24
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi
16:03
Dev bankadan altın fiyatları için “Yok artık“ dedirtecek tahmin
Dev bankadan altın fiyatları için "Yok artık" dedirtecek tahmin
15:46
ABD enflasyon verileri açıklandı İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
ABD enflasyon verileri açıklandı! İşte yatırımcısını üzen altının ilk tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 18:03:27. #7.13#
SON DAKİKA: BYD Yatırımını Askıya Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.