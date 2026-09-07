Cabo Verde, Fogo Adası'ndaki otobüs kazasında ölen 25 kişi için iki günlük ulusal yas ilan etti
Cabo Verde hükümeti, Fogo Adası'nda cumartesi günü 25 kişinin ölümüne ve 14 kişinin yaralanmasına yol açan otobüs kazası nedeniyle iki günlük ulusal yas ilan etti. Karar pazar gece yarısı yürürlüğe girerken, bayraklar yarıya indirilecek ve halka açık kutlamalar iptal edilecek; Başbakan Francisco Carvalho kazayı doğruladı.
PRAİA, 7 Eylül (Xinhua) -- Cabo Verde hükümeti, Fogo Adası'nda meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 25 kişi için iki günlük ulusal yas ilan etti.
Bakanlar Kurulu'nca onaylanan karara göre, ulusal yas süresince ülke genelindeki kamu binalarında ve ülkenin yurtdışındaki diplomatik ve konsolosluk misyonlarında bayraklar yarıya indirilecek. Halka açık kutlama ve gösteriler ise iptal edilecek.
Karar pazar günü gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girdi.
Pazar günü Sağlık ve Adalet bakanlarıyla birlikte adaya giden Başbakan Francisco Carvalho, kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.
Fogo Adası'nda Cha das Caldeiras ile Campanas de Cima arasında sefer yapan bir yolcu otobüsü cumartesi günü yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
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