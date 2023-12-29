 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çad'da Geçiş Dönemi Başbakanı Salih Kibzabu Hükümetin İstifasını Sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Çad'da Geçiş Dönemi Başbakanı Salih Kibzabu Hükümetin İstifasını Sundu

Çad'da geçici askeri yönetim tarafından düzenlenen anayasa referandumunun onaylanmasından kısa süre sonra Geçiş Dönemi Başbakanı Salih Kibzabu, hükümetin istifasını Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno'ya sundu.

Çad\'da Geçiş Dönemi Başbakanı Salih Kibzabu Hükümetin İstifasını Sundu
29.12.2023 - 23:03,
Abone Ol

PORT Çad'da Geçiş Dönemi Başbakanı Salih Kibzabu, geçici askeri yönetim tarafından düzenlenen anayasa referandumunun bugün Yargıtayca onaylanmasından kısa süre sonra Çad'ın askeri lideri ve Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno'ya hükümetinin istifasını sundu.

Kibzabu, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, teamüllere uygun olarak anayasa referandumunun sonuçlarının açıklanmasının ardından görevinden istifa ettiğini ve hükümetinin istifasını Geçiş Dönemi Devlet Başkanı İtno'ya sunduğunu ifade etti.

Muhalif siyasetçi, Demokrasi ve Yenilenme için Ulusal Birlik Partisi lideri Kibzabu, Ekim 2022'de İtno tarafından geçici başbakan olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İdris Debi, Çad, Partiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çad'da Geçiş Dönemi Başbakanı Salih Kibzabu Hükümetin İstifasını Sundu - Son Dakika


23:32
Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi
23:14
Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23
Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03
Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01
Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50
Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41
İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27
Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın

Son Dakika
23:32 Aralarında Amedspor da var! Takımlarımız Süper Kupa finali için sıraya girdi
23:14 Suudi Arabistan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Türkiye'ye dönüş uçaklarının kalkmasına izin vermedi
22:23 Fenerbahçe kafilesi Riyad'daki otelden alkışlarla ayrıldı
22:03 Fenerbahçe, Galatasaray ve TFF'den ortak açıklama: Süper Kupa finali ileri bir tarihe ertelendi
22:01 Skandal üstüne skandal! Suudi yetkililer, takımlarımızın soyunma odasına polis yığdı
21:50 Bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükekşi'nin istifasını istedi
21:41 İşte Süper Kupa finalinin iptal edilmesine sebep olan tişört
21:27 Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
20:57 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finali iptal oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'ye dönüyor
20:53 Suudi Arabistan'da skandal! Atatürk formalı taraftarlar stadyuma alınmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 00:02:54. #1.12#
SON DAKİKA: Çad'da Geçiş Dönemi Başbakanı Salih Kibzabu Hükümetin İstifasını Sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement