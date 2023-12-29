Çad\'da Geçiş Dönemi Başbakanı Salih Kibzabu Hükümetin İstifasını Sundu

PORT Çad'da Geçiş Dönemi Başbakanı Salih Kibzabu, geçici askeri yönetim tarafından düzenlenen anayasa referandumunun bugün Yargıtayca onaylanmasından kısa süre sonra Çad'ın askeri lideri ve Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Muhammed İdris Debi İtno'ya hükümetinin istifasını sundu.

Kibzabu, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, teamüllere uygun olarak anayasa referandumunun sonuçlarının açıklanmasının ardından görevinden istifa ettiğini ve hükümetinin istifasını Geçiş Dönemi Devlet Başkanı İtno'ya sunduğunu ifade etti.

Muhalif siyasetçi, Demokrasi ve Yenilenme için Ulusal Birlik Partisi lideri Kibzabu, Ekim 2022'de İtno tarafından geçici başbakan olarak görevlendirilmişti.