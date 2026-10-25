Çağatay Güç, YENİ Parti İzmir İl Başkanlığına 465 delegeden 408 oyla yeniden seçildi - Son Dakika
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Çağatay Güç, YENİ Parti İzmir İl Başkanlığına 465 delegeden 408 oyla yeniden seçildi

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Çağatay Güç, YENİ Parti İzmir İl Başkanlığına 465 delegeden 408 oyla yeniden seçildi
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Çağatay Güç, YENİ Parti İzmir İl Başkanlığına 465 delegeden 408 oyla yeniden seçildi
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YENİ Parti İzmir 1. Olağan İl Kongresi'nde tek aday olan Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, 465 delegeden 408'inin oyuyla yeniden il başkanlığına seçildi. Kongrede İl Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi.

(İZMİR) - YENİ Parti İzmir 1. Olağan İl Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç, 465 delegeden 408'inin oyuyla yeniden il başkanlığına seçildi. Kongrede İl Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve kurultay delegeleri de belirlendi.

YENİ Parti İzmir 1. Olağan İl Kongresi, Bayraklı Tepekule Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye, YENİ Parti İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Tuncay Özkan, Ümit Özlale, Yüksel Taşkın ve Ednan Arslan'ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, parti yöneticileri ve partililer katıldı.

Kongrede yapılan seçimde, Kurucu İl Başkanı Çağatay Güç tek aday oldu. Toplam 465 delegenin oy kullandığı seçimde Güç, 408 geçerli oy alarak yeniden İzmir İl Başkanı seçildi.

Oyların sayımının tamamlanmasının ardından basına açıklama yapan Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Aydın, "YENİ Parti İzmir İl Örgütü'nün düzenlediği İl Başkanlığı kongremiz sona erdi. Kongremizde 465 delegemiz oy kullandı. Geçerli oyların 408'ini alan Sayın Çağatay Güç İl Başkanı olarak seçilmiştir. Ayrıca İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleriyle kurultay delegelerimiz de seçilmiştir. Böylece İzmir'deki mahalleden başlayan, ilçeyle devam eden süreç de tamamlanmış oldu. Partimize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Yeniden il başkanı seçilen Çağatay Güç, kongrenin ardından yaptığı açıklamada delegelere ve üyelere teşekkür etti. Güç, "Bu süreç biraz yorucu ve meşakkatli bir süreçti ama parti içi demokrasi için gerekli bir süreçti. Gelinen noktada biz artık kongre seçimlerimizi tamamladık. Kurultay seçimi için, Genel Başkanımızın seçimi için kurultay sürecini bekliyoruz. Biz şu anda yeni yönetimimizle beraber toplantılarımızı yapıp görevlendirmelerimizi yaparak önümüzdeki en kısa sürede erken seçim için hazırlıklarımıza başlayacağız. İzmir'e hayırlı olmasını diliyoruz. Bu sürecin İzmir'e çok iyi geleceğine inanıyoruz. Evet, zorlandığımız, sıkıntı yaşadığımız bir siyasi süreçten geçiyoruz Türkiye genelinde. İzmir'de de benzer bir süreçten geçiyoruz. Belediyelerimizin tehdit ve şantajla bu süreçte bir kaygan zeminde AK Parti'ye geçtiği bir süreçte, biz de örgütümüzü ve yönetimimizi bu sürecin içerisinde daha sıkı bir şekilde onların peşine katarak bu süreci yürüteceğiz. Önümüzdeki dönem erken seçimlerde bu ülkenin bu kötü giden sürecini değiştirerek inşallah insanların umutla baktığı, huzurla baktığı, mutlulukla yaşamını sürdürdüğü bir ülkeyi yeniden hep beraber inşa edeceğiz. Tekrardan herkese çok teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ İL YÖNETİMİ BELLİ OLDU

Kongrede Çağatay Güç'ün blok listesiyle İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, İl Disiplin Kurulu üyeleri ve kurultay delegeleri belirlendi. Yeni yönetimde önceki dönemde görev yapan bazı isimler yerlerini korurken, yönetime ilk kez katılan isimler de oldu.

Önceki dönem yönetiminde görev alan Nazan Aras, Servet Arga, Mustafa Arslan, Murat Aydın, Nazım Cihan, Şahin Çelik, Eylem Alan Çetiner, Onur Deniz, Sefa Dönmez, Selami Ergül, Çağrı Işıklıoğlu, Emre İpek, Vedat Karataş, Sercan Kaya, Orhan Polat ve Baki Üköşçevik yeni listede de yer aldı.

Özgür Akbay, Yiğitcan Akyar, Doğan Bektaş, Ferhat Bel, Esra Doruk, Naim Duman, Turgut Erbak, Nafiz Gönen, Dilem Kapkın, Fatma Karakan, İnan Kılıç, Türkan Kırmızıtaş ve Ahmet Kollar ise yeni dönemde il yönetiminde görev alacak isimler arasına katıldı.

Kaynak: ANKA
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