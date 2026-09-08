Çağlayık Köyü İstanbul'da dayanışma için dernek kurdu, Korkmaz Yıldırım başkanlığa seçildi - Son Dakika
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Çağlayık Köyü İstanbul'da dayanışma için dernek kurdu, Korkmaz Yıldırım başkanlığa seçildi

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Ardahan'ın Çağlayık köyünün İstanbul'da yaşayan sakinleri, dayanışmayı güçlendirmek ve kültürel bağları yaşatmak amacıyla dernek kurdu. Ardahan İli Çağlayık Köyü Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği, İstanbul ile Ardahan'daki köylüleri bir araya getirmeyi hedefliyor; başkanlığa Korkmaz Yıldırım getirildi.

Ardahan'a bağlı Çağlayık köyünün İstanbul'da yaşayan sakinleri, köylüler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve kültürel bağları yaşatmak amacıyla dernek kurdu.

Merkezi İstanbul'da bulunan Ardahan İli Çağlayık Köyü Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği, İstanbul ile Ardahan'daki Çağlayık köylülerini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Dernek başkanı Korkmaz Yıldırım, AA muhabirine, bir ay önce derneği kurduklarını söyledi.

Dernek aracılığıyla Çağlayık köyünün tanıtımına katkı sunacaklarını ifade eden Yıldırım, "Derneğimizin kurulmasıyla birlikte köylülerimizin birbirleriyle daha sık iletişim kurmasını ve ortak çalışmalar yürütmesini istiyoruz. Önümüzdeki dönemde hemşehrilerimizin taleplerini dinleyerek dernek faaliyetlerimizi bu doğrultuda şekillendireceğiz." dedi.

Dernek üyesi İbrahim Yılmaz da derneğin kuruluş sürecinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çağlayık Köyü İstanbul'da dayanışma için dernek kurdu, Korkmaz Yıldırım başkanlığa seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çağlayık Köyü İstanbul'da dayanışma için dernek kurdu, Korkmaz Yıldırım başkanlığa seçildi - Son Dakika
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