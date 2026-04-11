Çağrı Bey Gemisi Somali'de Derin Sondaja Başlıyor
Çağrı Bey Gemisi Somali'de Derin Sondaja Başlıyor

11.04.2026 07:49
Türk donanması tarafından korunan Çağrı Bey, Somali'ye ulaşarak 7 bin metre derinliğinde sondaj yapmak üzere hazırlıklara başladı. Geminin gelişi, bölgedeki ekonomik sıkıntılar içinde umut ışığı oldu.

Çağrı Bey gemisinin Somali'de derin sondaja başlayacağı törene sağlık nedenleriyle katılamadım, ancak aklım ve kalbim bu gurur verici görevde kaldı. Trump'ın İran'a yönelik tehditleri ve İsrail'in saldırıları gibi savaşın gölgesinde, Çağrı Bey, 10 bin millik zorlu bir deniz yolculuğunu tamamlayarak Somali'ye ulaştı. Fas'tan başlayıp Ümit Burnu'nu dönerek ilerleyen gemi, Somali Cumhurbaşkanı ve halkı tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Bu sırada, Lübnan ve Yemen'deki çatışmalar devam ediyordu, ancak Çağrı Bey, Türk donanmasının TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra gemileriyle korunarak, Somali'de 7 bin metre derinliğe kadar sondaj yapmaya hazırlanıyor. Somali, petrol ürünlerini ithal ettiği için ekonomik sıkıntı ve açlıkla mücadele ederken, bu görev umut ışığı oluyor.

450 yıl önce Osmanlı donanmasının Somali'yi Portekiz sömürgeciliğine karşı koruduğu gibi, bugün Türk donanması yine aynı rolü üstleniyor. Çağrı Bey, tarihten gelen medeniyet misyonuyla, ateş çemberinde barış ve gelişim için çalışıyor. Bu, gurur duyulacak bir an, insanlık adına lanetlenmesi gereken saldırganlığa karşı bir direniş sembolü.

SonDakika.com Haber Portalı. 11.04.2026 08:22:13.
