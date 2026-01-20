Cahit Berkay, "Kocatepe Sohbetleri"Nde Başkentli Sanatseverlerle Buluşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Cahit Berkay, "Kocatepe Sohbetleri"Nde Başkentli Sanatseverlerle Buluşacak

20.01.2026 11:52  Güncelleme: 13:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türk müziğinin duayeni Cahit Berkay'ı Kocatepe Kültür Merkezi'nde ağırlayacak. Etkinlikte müzik kariyeri ve kültürel bellek üzerine sohbetler gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Kocatepe Sohbetleri"ne Türk müziğinin usta ismi Cahit Berkay'ı konuk edecek. Berkay, yarın saat 15.00'te Kocatepe Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kocatepe Sohbetleri ile alanında iz bırakan değerli isimleri Başkentlilerle bir araya getirmeye devam ediyor. Türk müziğinin usta isimlerinden Cahit Berkay da etkinlik kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Müzik kariyeri boyunca ürettiği eserlerle kuşaklar arasında güçlü bir bağ kuran Berkay, sanat yolculuğunu, üretim sürecini ve müziğe ilişkin birikimlerini paylaşacak.

Kocatepe Kültür Merkezi'nde 21 Ocak Çarşamba günü (yarın) saat 15.00'te gerçekleştirilecek programda; müzik, sinema ve kültürel bellek gibi başlıklar ele alınacak. Katılımcılar, Türkiye'nin müzik tarihine damga vurmuş bir sanatçının tanıklıklarını yakından dinleme fırsatı bulacak.

Vatandaşlar, 'https://biletinial.com/tr-tr' adresi üzerinden ücretsiz olarak rezervasyon yaptırabilecek.

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cahit Berkay, Belediye, Etkinlik, Kültür, Güncel, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cahit Berkay, 'Kocatepe Sohbetleri'Nde Başkentli Sanatseverlerle Buluşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:56:18. #7.11#
SON DAKİKA: Cahit Berkay, "Kocatepe Sohbetleri"Nde Başkentli Sanatseverlerle Buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.