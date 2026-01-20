Cahit Berkay, "Kocatepe Sohbetleri"Nde Başkentli Sanatseverlerle Buluşacak

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), "Kocatepe Sohbetleri"ne Türk müziğinin usta ismi Cahit Berkay'ı konuk edecek. Berkay, yarın saat 15.00'te Kocatepe Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kocatepe Sohbetleri ile alanında iz bırakan değerli isimleri Başkentlilerle bir araya getirmeye devam ediyor. Türk müziğinin usta isimlerinden Cahit Berkay da etkinlik kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Müzik kariyeri boyunca ürettiği eserlerle kuşaklar arasında güçlü bir bağ kuran Berkay, sanat yolculuğunu, üretim sürecini ve müziğe ilişkin birikimlerini paylaşacak.

Kocatepe Kültür Merkezi'nde 21 Ocak Çarşamba günü (yarın) saat 15.00'te gerçekleştirilecek programda; müzik, sinema ve kültürel bellek gibi başlıklar ele alınacak. Katılımcılar, Türkiye'nin müzik tarihine damga vurmuş bir sanatçının tanıklıklarını yakından dinleme fırsatı bulacak.

Vatandaşlar, 'https://biletinial.com/tr-tr' adresi üzerinden ücretsiz olarak rezervasyon yaptırabilecek.