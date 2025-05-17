Cahit Sıtkı Tarancı Evi Restorasyondan Sonra Ziyarete Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cahit Sıtkı Tarancı Evi Restorasyondan Sonra Ziyarete Açılıyor

Diyarbakır'daki Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi, restorasyonun ardından 18 Mayıs'ta açılacak.

17.05.2025 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi, kapsamlı restorasyonun ardından kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin önde gelen şairlerinden Tarancı'nın, 1733 yılında inşa edilen, Cami Kebir Mahallesi'ndeki doğup büyüdüğü ev, Diyarbakır'ın geleneksel sivil mimari örnekleri arasında bulunuyor.

Yapımında bazalt taşı kullanılan iki katlı, eyvanlı ve avlulu tarihi ev, yaz, kış, sonbahar ve ilkbahar bölümlerinden oluşuyor.

Mevsimlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tasarlanan tarihi yapı, kullanılan delikli bazalt taşla yazın serin, kışın ise sıcak ortam sunuyor.

Cahit Sıtkı Tarancı'nın 4 Ekim 1910'da doğduğu ve çocukluk dönemini geçirdiği bu ev, 1973 yılında o dönemki adıyla Kültür Bakanlığı tarafından yapılan kamulaştırmanın ardından restore edildi.

1974 yılından itibaren Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Müzesi olarak hizmet vermeye başlayan tarihi yapıda, ihtiyaç duyulması üzerine Bakanlıkça 27 Eylül 2023'te kapsamlı restorasyon başlatıldı.

Tamamlanan restorasyonla Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi olarak 18 Mayıs Müzeler Günü'nde ziyarete açılacak tarihi yapıda, bazı yenilikler de yapıldı.

Teşhir ve tanzim çalışmaları kapsamında şairin kişisel eşyaları, soyağacı, şiirlerinden ve mektuplarından örneklerin yer aldığı müzede, yapay zekayla Tarancı'nın portresi canlandırılarak video hazırlandı.

Ziyaretçiler, Tarancı'nın yapay zekayla canlandırılan görüntüsü ve seslendirdiği şiirlerini dinleyerek, müzede tarihi bir yolculuğa çıkacak.

Teşhir ve tanzimle ziyaretçilerimizin artmasını bekliyoruz"

Diyarbakır Müzesi Müdür Yardımcısı Mehmet Çelebi, AA muhabirine, 1974 yılından bu yana müze olarak kullanılan tarihi yapıdaki restorasyonun tamamlandığını söyledi.

Müzede Tarancı'nın, tarak, kol düğmesi, pasaport, kalem gibi ailesi tarafından hibe edilen şahsi eşyalarının yer aldığını ifade eden Çelebi, müzenin son olarak 1990'lı yıllarda basit onarımdan geçirildiğini belirtti.

Çelebi, yapının zamanla çatısı, zemini ve havuzunda tahribat oluştuğunu anlatarak, "Çatı başta olmak üzere, zemin, havuz ve diğer bölümler restore edildi. Bugüne kadar burada en kapsamlı restorasyon yapıldı. Yapılan çalışmayla uzun bir süre restorasyona ihtiyaç duyulmayacak. Restorasyonla birlikte teşhir ve tanzim de değişti. Dijital müzecilik kapsamında Cahit Sıtkı Tarancı'nın görseli kullanılarak bazı şiirleri yapay zekayla canlandırıldı." dedi.

Müzenin, Sur ilçesinde çok sayıda tarihi yapı, müze ve caminin yer aldığı konumda olduğunu, bu nedenle sıkça ziyaret edildiğini dile getiren Çelebi, "Lokasyon olarak çok önemli bir yerde olduğu için restorasyon öncesi en az Diyarbakır İçkale Müzesi Kompleksi kadar ziyaretçi ağırlamaktaydı. Restorasyon sonrası yeni teşhir ve tanzimle ziyaretçilerimizin artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Cahit Sıtkı Tarancı, Kültür Sanat, Edebiyat, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cahit Sıtkı Tarancı Evi Restorasyondan Sonra Ziyarete Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni’den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi 2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi
Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan Görüntüler ortaya çıktı Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı
Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu’nu getiriyor Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor
Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı
Edi Rama’nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu Erdoğan takılmadan edemedi Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Kerem Aktürkoğlu’ndan TFF’ye olay tepki Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki
5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak 5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak

11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
10:42
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze’deki tüm çocuklar öldürülmeli
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
14:58
Çin’den tehlikeli hamle: Batı’ya sattığı güneş panellerine gizli ’’Öldürme Düğmesi’’ yerleştirdi
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli ''Öldürme Düğmesi'' yerleştirdi
14:50
İlk görüşme gerçekleşti Erol Bulut Süper Lig’e geri dönüyor
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor
14:37
’’Dağ başında soğuk varmış’’ türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
''Dağ başında soğuk varmış'' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
14:35
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
14:25
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna’nın Rusya’dan 3 isteği var
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var
14:22
Uber sürücüsü, ’Çılgın Gözlerin Var’ diyen yolcuya silah çekti
Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
14:19
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
14:14
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
14:01
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 12:54:57. #7.13#
SON DAKİKA: Cahit Sıtkı Tarancı Evi Restorasyondan Sonra Ziyarete Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.