Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar - Son Dakika
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Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar

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İstanbul Pendik Velibaba Mahallesi muhtarı Şükrü Aydemir'in çakarlı lüks araçlarla yaptığı konvoya ait görüntüler tartışma yarattı. İçişleri Bakanı Yerlikaya lüks araç sahiplerine idari para cezası kesildiğini, çakar tertibatının sökülerek olaylı ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gelişmeler sonrası açıklama yapan muhtar, ''Bizi yıpratmaya kalktılar. Beni herkes tanıyor ve hizmetlerimi biliyor'' dedi.

28.03.2024 09:19  Güncelleme: 09:24
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Pendik Velibaba Mahallesi muhtarı ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden muhtar adayı olan Şükrü Aydemir'in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaparak dolaşması sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, görüntüdeki araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiğini tespit etti.

ARAÇ SAHİPLERİNE PARA CEZASI UYGULANDI

Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda, görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve TCK 179/3 (trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."

Çakarlı araç konvoyuyla vatandaşı selamlayan muhtar: Bizi yıpratmaya kalktılar

BAKAN YERLİKAYA: ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Pendik Kaymakamlığının duyurusunu paylaşıp, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar lambalı) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullananlara asla taviz vermeyeceğiz!" dedi.

Çakarlı araç konvoyuyla vatandaşı selamlayan muhtar: Bizi yıpratmaya kalktılar

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDEKİ MUHTAR KONUŞTU

Yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Velibaba muhtarı Şükrü Aydemir, "3 dönemdir Velibaba muhtarlığı yapmaktayım. Mahallemde hizmetlerimle hep anıldım. Bu kez de sosyal medyadan çıkan haberlerle anıldım, bu da beni son derece üzdü ve muzdarip oldum. Çakarlı araçları ön plana sokarak bizi yıpratmaya kalktılar. Araçlar misafirlerim ve konuklarım bana ait olmayan araçlar benim gibi lanse ederek son derece beni zor durumda bırakmak istediler. Buradan bildirmek istiyorum kamuoyuna; beni herkes tanıyor ve hizmetlerimi biliyor. Ben bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimle anılmak istiyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar

Ali Yerlikaya, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Basar: senden değil muhtar çoban bile olmaz 36 2 Yanıtla Süleyman Tufan: Adam zaten 15 senedir muhtar dikkatli oku basarım serkannnnnnn:) 1 4
  • Yunus Uslu: Ali Yerlikaya inşallah böyle devam ederde memlekette huzur iyice artar. 37 1 Yanıtla
  • Osman A: Yav he he...Hemen bir mağdur edebiyatı.Bu kadar artistlik 17 bin lira için mi ?Ne iş yaparsınız,ne hizmette bulunursunuz belli değil.Zaten artık herşey E-Devlet üzerinden hallediliyor.Muhtarlık ticarethanesi acilen kapatılmalıdır.Hiç bir işe yaramayan,ne iş yaptığı belli olmayan,üstüne devlete yani vatandaşa yük olan muhtarlıklar kapatılmalıdır. 10 0 Yanıtla
  • MESUT İKİNCİ: Muhtarın yaptığı yanlış ama şunu da göz ardı etmeyelim, devletin bazı kurumlarında servi çeken özel arabalarda da çakar var hatta plakalarının üzerini görevli yazısı ile kapalı,çakarı kullanması gereken polis araçlarından söktürdüler maalesef 3 0 Yanıtla
  • stanciu george: yahu bırısıde cıksın anlatsın bana bu muhtarlar ne iş yapıyor ne hızmet ettıde benı hızmetlerımle tanısınlar dıyor ya komedı ya vallahı komedı 0 0 Yanıtla

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