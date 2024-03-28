Pendik Velibaba Mahallesi muhtarı ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden muhtar adayı olan Şükrü Aydemir'in, içerisinde çakar tertibatı da bulunan lüks araçlarla konvoy yaparak dolaşması sosyal medyada gündem oldu. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, görüntüdeki araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiğini tespit etti.
Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi; "Emniyet birimlerimizin konuyla ilgili yaptığı uygulama sonucunda, görüntülerde kullanılan araçlardaki çakar tertibatının sonradan usulsüz olarak eklendiği tespit edilmiştir. Söz konusu araçlardaki tertibat sökülerek, araç sahiplerine idari para cezası uygulanmış ve TCK 179/3 (trafik güvenliğini kasten tehlikeye düşürmek) maddesinden adli işlem başlatılmıştır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Pendik Kaymakamlığının duyurusunu paylaşıp, "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar lambalı) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullananlara asla taviz vermeyeceğiz!" dedi.
Yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Velibaba muhtarı Şükrü Aydemir, "3 dönemdir Velibaba muhtarlığı yapmaktayım. Mahallemde hizmetlerimle hep anıldım. Bu kez de sosyal medyadan çıkan haberlerle anıldım, bu da beni son derece üzdü ve muzdarip oldum. Çakarlı araçları ön plana sokarak bizi yıpratmaya kalktılar. Araçlar misafirlerim ve konuklarım bana ait olmayan araçlar benim gibi lanse ederek son derece beni zor durumda bırakmak istediler. Buradan bildirmek istiyorum kamuoyuna; beni herkes tanıyor ve hizmetlerimi biliyor. Ben bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerimle anılmak istiyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum" dedi.
Son Dakika › Güncel › Çakarları sökülen muhtar adayı sessizliğini bozdu: Bizi yıpratmaya kalktılar - Son Dakika
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