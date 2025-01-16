Çakarlı Araçla Kaçan Şüpheli Yakalandı

Üsküdar'da çakarlı araçla asayiş uygulamasından kaçan şüpheli, yaklaşık bir saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Beylerbeyi'nde asayiş uygulama noktasında durdurulmak istenen çakarlı araç, aniden hızlanarak kaçtı.
Uygulamadaki ve çevredeki polis ekipleri araçlarla zanlının peşine düştü.
Şüpheli, otomobiliyle Altunizade Tüneli Libadiye istikametinde önce kendisini yakalamak isteyen iki polis aracına, daha sonra bariyerlere çarptı.
Polis ekiplerinin gözaltına aldığı zanlının üst aramasında polis rozeti, silah, bıçak ve polis palaskası ele geçirildi.
Yaşanan kazadan dolayı tünele bağlanan yolun bir süre kapanması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Şüpheli emniyete götürülürken, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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