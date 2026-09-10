Çakır, Gebze'de ilk kez düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı izledi - Son Dakika
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Çakır, Gebze'de ilk kez düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı izledi

Çakır, Gebze\'de ilk kez düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası\'nı izledi
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AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı izledi. Çakır, ilk kez Türkiye'de düzenlenen ve 38 ülkeden sporcuların katıldığı şampiyonanın özel bireylerin hayata tutunmasına katkı sağlayacağını belirtti.

AK Parti Kocaeli Milletveki Sami Çakır, 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonasını izledi.

Şampiyonanın gerçekleştirildiği Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'na gelen Çakır, yarışları izledikten sonra yaptığı açıklamada, herkesin engelli adayı olduğunu kaydetti.

Çakır, engellilerin hayata tutunmasına yönelik her türlü spor organizasyonunda gayret etmek, önlerini açmak ve yardımcı olmanın ana hedefleri olduğunu belirtti.

38 ülkeden gelen sporcuların görecekleri ilgi, alaka ve performanslarının hem dayanışma hem de kaynaşma açısından yarınlarına destek olacağına işaret eden Çakır, başarı için mücadele eden bütün sporcuları takdir ettiklerini ifade etti.

Son 25 yılda özel bireylerle ilgili olarak gösterilen gayretin ve onları bir noktaya taşıma heyecanının karşılığını bu tarz organizasyonlarla aldıklarını dile getiren Çakır, "İlk defa Türkiye'de düzenlenen bir şampiyona ve bu yüzden niyetimizin önemi takdir edilebilir." dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de organizasyonun kendi bölgelerinde yapılmasından mutluluk duyduklarını ifade ederek, "38 ülkeden 400 sporcunun katıldığı ve 700 kişilik bir kafileyi Gebze'mizde misafir ediyoruz. Gebze'mizin spor tanıtımı konusunda da gerçekten güçlü bir organizasyon." diye konuştu.

Programda, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gebze İlçe Gençlik Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çakır, Gebze'de ilk kez düzenlenen Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nı izledi - Son Dakika

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