Çakırözer'den Madencilere Destek Ziyareti - Son Dakika
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Çakırözer'den Madencilere Destek Ziyareti

Çakırözer\'den Madencilere Destek Ziyareti
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YENİ Parti Genel Başkanı Çakırözer, Enerji Bakanlığı önünde eylem yapan madencilere destek verdi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Utku Çakırözer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüren madencilere destek ziyaretinde bulundu. Bakanlık yetkililerinin işçilerle görüşmesi gerektiğini belirten Çakırözer, "Enerji Bakanlığı bu işe kefil olan bakanlıkların başında geliyor. O zaman işçinin sesini, emekçinin sesini duymak zorundadır" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Utku Çakırözer, haklarını alma talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylemlerini sürdüren Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencileri ziyaret ederek destek verdi.

Çakırözer, işçilerin sekiz gün içinde üç kez gözaltına alındığını belirterek, sendika yöneticileri ile işçi temsilcilerinin Bakan ya da bakan yardımcılarıyla görüşme taleplerinin bugüne kadar karşılanmadığını ifade etti.

"YA ŞİRKET EMEKÇİLERİN HAKKINI ÖDEYECEK YA DA İKTİDAR KONUYA EL KOYACAK"

Şirketin işçilere verdiği sözleri yerine getirmediğini savunan Çakırözer, şöyle konuştu:

"Yapılması gereken belli. ya şirket bu emekçilerin alın terinin karşılığını her anlamda karşılayacak. 'Karşılayacağız' diyorlar ama günler geçiyor, haftalar geçiyor, olmuyor. ya da şirkete bugüne kadar kefil olmuş olan iktidar, onun bakanlıkları, bürokratları bu konuya el koyacaklar. Zaman zaman açıklamalar duyuyoruz, 'Biz de memnun değiliz, biz de şikayetçiyiz' gibi. Eğer memnun değillerse o zaman gereğini yapacaklar."

Çakırözer, Bağımsız Maden-İş üyesi işçilerin yanı sıra Türkiye Maden-İş Sendikası'na bağlı Doruk Madencilik işçilerinin de mağdur olduğunu belirterek, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

"BİR KURUŞ DAHİ EKSİK KALMAKSIZIN ÖDETİLEBİLİR"

İktidarın samimi olması durumunda sorunun kısa sürede çözülebileceğini savunan Çakırözer, şunları kaydetti:

"Bu mağduriyetin bir an önce bitmesi YENİ Parti olarak talebimizdir. Bu iktidar gerçekten samimiyse, işçinin hakkının verilmesinden yanaysa bunu bir dakika içinde halledebilir. Kefil oldukları şirkete tüm haklarını bir kuruş dahi eksik kalmaksızın ödettirebilirler. Ama ne kadar samimiler, bu konuda şüphelerimiz var. Buradan çağrımız; bu emekçinin bir kuruş dahi alın terinin karşılığı eksik kalmasın."

Çakırözer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişince hazırlanan raporda işçilerin alacaklarının belirlendiğini ifade ederek, "Aslında her şey ortada ama şirket 'bugün, yarın' diyerek haftalardır oyalıyor. Bu oyalamanın bitmesi gerekiyor. Bu işçilerin emeklerinin, alın terinin karşılığını alması gerekiyor. Evlerine, memleketlerine yüzleri gülerek dönmeleri gerekiyor" dedi.

"EMEKÇİLERİN TALEPLERİNİ DİNLEMEK BİRİNCİ SORUMLULUKTUR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına işçilerin görüşme talebini karşılaması çağrısında bulunan Çakırözer, şöyle devam etti:

"Defalarca bakanlıktan randevu istediler. Enerji Bakanlığı bu işe kefil olan bakanlıkların başında geliyor. O zaman işçinin sesini, emekçinin sesini duymak zorundadır. Benim de buradan ricam, Bakan Bey ya da bakan yardımcılarından biri bu emekçilerin temsilcileriyle bir araya gelmelidir. Bu bir lütuf değildir. Madem millete hizmet için siyaset yapılıyor, madem iktidar millete hizmet aracıysa o zaman bu emekçilerin sesini, derdini, taleplerini dinlemek birinci sorumluluktur."

"POLİSLE MADENCİ KARŞI KARŞIYA GETİRİLMEMELİ"

Madencilerin gözaltına alınmasına da tepki gösteren Çakırözer, "Bunlar Türkiye'nin enerji ihtiyacı için çalışan emekçiler. Gözaltına alınmaları, kötü muamele görmeleri kabul edilemez. Bunun vicdanlarda da hukukta da yeri yok. Polisle madenci karşı karşıya getirilmemeli. Burada sorumluluk iktidardadır, şirkettedir. Şirkete kefil olan da bu iktidardır" dedi.

Çakırözer, "Ya şirket sorunu çözsün ya da kefili şirkete bu sorunu çözdürsün. Şirket çözemiyorsa kamu bu sorumluluğu üzerine alsın. Bu emekçilerin son kuruşuna kadar alın terinin hakkı verilsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çakırözer'den Madencilere Destek Ziyareti - Son Dakika

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