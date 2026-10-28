Çakırözer, RTÜK\'ün Sözcü TV ve KOZA TV cezalarını akıl tutulması olarak niteledi

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, RTÜK'ün Sözcü TV ve KOZA TV'ye yönelik cezalarına tepki gösterdi. İktidarın eleştirel yayın yapan televizyon kanallarını susturmaya çalıştığını belirten Çakırözer, "Göreviniz iktidarı eleştiriden korumak değil, basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını güvence altına almaktır" dedi.

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Çakırözer, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) Sözcü TV ve KOZA TV'ye verdiği cezalara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Çakırözer, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halk TV'ye, TELE1'e kayyum atadılar, halkın haber alma hakkı için yayın yapan kalan birkaç kanalı da cezalarla sindirmeye, korkutmaya çalışıyorlar! RTÜK'ün, Murat Ağırel'in tutuklanmasını haksız bulduğu için Sözcü TV'ye, fon vurgununa ilişkin haberleri nedeniyle KOZA TV'ye ceza kesmesi tam bir akıl tutulmasıdır!

Aylardır başkanlarımıza, ailelerine ve hak savunucularına yönelik akılalmaz iftiralar devlet televizyonu dahil onlarca kanalda yayınlanırken RTÜK'ün sessiz kalması ise bu çifte standardın açık göstergesidir. Göreviniz iktidarı eleştiriden korumak değil; basın özgürlüğünü, halkın haber alma hakkını güvence altına almaktır. Hukuksuz cezalarınızla televizyon kanallarını susturma girişimlerinden vazgeçin."