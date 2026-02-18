California'da Çığ Felaketi: 8 Kayakçı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Logo

California'da Çığ Felaketi: 8 Kayakçı Hayatını Kaybetti

18.02.2026 23:14
California'da meydana gelen çığda kaybolan 15 kayakçıdan 8'inin cesedine ulaşıldı, bir kişi kayıp.

NEVADA ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda kaybolan kayakçılardan 8'inin cansız bedenine ulaşıldığı, bir kayakçıdan ise halen haber alınamadığı bildirildi.

Nevada Bölge Şerifliği yetkilileri, düzenlenen basın toplantısında, California'da meydana gelen çığda kaybolan kayakçılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayakçı grubunun önceden belirtilenin aksine 16 değil, 15 kişiden oluştuğunu aktaran yetkililer, gruptan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Gruptan 6 kişinin hayatta olduğunu yineleyen yetkililer, bir kişiden ise halen haber alınamadığını ifade etti.

Yetkililer ayrıca, bu afetin 1981'de Washington'da 11 dağcının hayatını kaybettiği olaydan sonra meydana gelen en ölümcül çığ olayı olduğunu vurguladı.

Sierra Avalanche Center kuruluşu, yaptığı uyarıda, çığ riskinin yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini belirterek, bölgede seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

ABD'nin California eyaletinde meydana gelen çığda kaybolan kayakçılar için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Polis, ilk belirlemelere göre 4'ü rehber 16 kişilik kayakçı grubunun çığ altında kaldığını açıklamıştı.

Ulusal Çığ Merkezi verilerine göre ABD'de her kış çığlar nedeniyle 25 ila 30 kişi hayatını kaybediyor.

Kaynak: AA

