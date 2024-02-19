Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Elazığ'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Elazığ'da Temaslarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Elazığ\'da Temaslarda Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'a ziyaret gerçekleştirdi. Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Işıkhan, vatandaşlarla görüşerek sohbet etti. Elazığ Valisi, AK Parti Milletvekili, Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı da ziyaretlerde Bakan Işıkhan'a eşlik etti.

19.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:33
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da çeşitli temaslarda bulundu.

Kente gelen Işıkhan, Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Daha sonra bir çay ocağında bir süre oturan Işıkhan, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Işıkhan'a ziyaretlerinde, Elazığ Valisi Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da eşlik etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Elazığ'da Temaslarda Bulundu - Son Dakika
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