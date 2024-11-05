Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, televizyon programında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, televizyon programında soruları yanıtladı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 574 belediyenin SGK prim borcunun yapılandırıldığını, 117 belediyenin de borcu için taksitlendirme talebinde bulunduğunu bildirdi.

05.11.2024 19:46
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 574 belediyenin SGK prim borcunun yapılandırıldığını, 117 belediyenin de borcu için taksitlendirme talebinde bulunduğunu bildirdi.

Işıkhan, Habertürk'te yayımlanan programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Özel sağlık kurumlarına yönelik denetimleri artıracaklarını belirten Işıkhan, "2025'te gerçekleştireceğimiz çalışmalarla, özel sağlık hizmeti sunucularının protokollerini, sözleşmelerini daha kapsamlı ve kontrollü şekilde gerçekleştirmeye gayret ediyoruz." dedi.

Işıkhan, sağlıkta SGK ödemeleriyle ilgili yapay zeka destekli Co- Pilot uygulamasını hayata geçireceklerini, yıl sonuna kadar 2 bine yakın sağlık kurumunu denetlemeyi hedeflediklerini ifade etti. Işıkhan, denetimlerin özel hastaneler, tıp merkezleri, eczaneler ve optikler gibi sağlık hizmeti sunucularını kapsadığını dile getirdi.

Bakan Işıkhan, bazı belediyelerde grevlerin devam ettiğinin hatırlatılması üzerine, İstanbul'da sendikaların belediyelerle yürüttüğü toplu iş sözleşmelerinde anlaşamadığını gördüklerini belirterek, bu durumun Türkiye'yi çöp dağları, temizlenmeyen sokaklar ve akmayan suların olduğu 1990'lı yıllara götüreceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı görevine geldiği andan itibaren Haliç'in temizlenmesi başta olmak üzere belediyelerin ve diğer altyapı hizmetlerinin kısa sürede başarıyla yapıldığını anlatan Işıkhan, "Üzülerek görüyorum ki İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız bu sorunlarla daha fazla karşı karşıya gelecekler. Çöp dağları, denizler kokmaya başladı, yürümeyen, çalışmayan merdivenler ve asansörler, trafik çilekeşi ya da yanan otobüsler keşmekeş halinde, trafik sorunu gibi sorunlarla İstanbul'daki vatandaşlarımızın gelecekte daha sık karşılaşacaklarını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Belediyelerin SGK'ye olan borçlarını anımsatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"İşçilerden kestiği SGK primlerini CHP'li belediyeler ödemez, işçinin hakkını vermezler ancak 70 milyon lira gibi vatandaşın önemli ihtiyaçlarını karşılamak için projelere gidecek olan paraları, 2 saatlik konsere verebiliyorlar, anlayamıyorum ben bu durumu. Ancak hem işçimizi hem de hizmet bekleyen vatandaşlarımızı mağdur ettikleri gerçeğinin altını çizmemiz lazım."

AK Parti belediyecilik anlayışında sunulan hizmetlerin kalitesine dikkati çeken Işıkhan, "Tabii ki sanat, kültür hizmetleri olacaktır ama gittikçe artan bir nüfusa sahip İstanbul'da siz, temel belediyecilik hizmetlerini sunma noktasında sıkıntılarla karşılaşırken, konser vermeniz, sanatsal etkinliklerde bulunmanız... Bu konuyu tamamen kamuoyunun gündemine bırakmak isterim." diye konuştu.

Işıkhan, temel belediyecilik hizmetlerinin önemine işaret ederek, belediyelerin SGK prim borçlarını en kısa sürede ödemeleri konusunda da çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

"96 milyar lira olan borç şu an 140 milyarı aşmış durumda"

Işıkhan, belediyelerin SGK'ye prim borçlarına ilişkin son durumunun ne olduğuna dair soruyu şöyle cevapladı:

"31 Mart seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'mız özellikle yaptığı açıklamada belediyelere SGK prim borcunuzu ödeyin, dedikten sonra da gerçekten gelirlerimizle bir artış söz konusu oldu. Şu an 574 belediye borcunu yapılandırmış durumda, 186 adet gayrimenkul takas teklifinde bulunuldu. 117 belediye, borcu için taksitlendirme talebinde bulundu. Taksitlendirme işinde tamamlanan borçlar için de 2 milyar lira peşinat alındı. Ayrıca bu çok önemli bizim için belediye borçlarında gecikmede bulunan 8,5 milyara yakın bir kaynak da tahsil edildi. O zamandan bu zamana 96 milyar lira olan borç şu an 140 milyarı aşmış durumda. Çünkü her geçen gün borcunu ödemeyen belediyeler faiziyle birlikte borçlarına borç katıyorlar."

"Tüm uyarılarımızı yaptıktan sonra haciz koyma işlemine başlayacağız"

Bakan Işıkhan, bu konuda belediyelere zeytin dalı uzattıklarını, önce bilgilendirme, iletişim, daha sonra yapılandırma ve taksitlendirme sürecini sunduklarını, ancak kendileriyle iletişim kurmayan çok sayıda belediyenin olduğunu gördüklerini ifade etti.

Işıkhan, "Adana Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, İzmir Karşıyaka Belediyesi ve İstanbul'da bazı belediyeler olmak üzere, bunlarla ilgili biz gerekli yasal mevzuat doğrultusunda tüm uyarılarımızı yaptıktan sonra haciz koyma işlemine başlayacağımızı sizin aracılığınızla vurgulamak isterim." diye konuştu.

Borcun, devlete ödenmesi gereken bir borç olduğunun altını çizen Işıkhan, şunları kaydetti:

"Siz orada çalışanların, işçilerin haklarından kesmiş olduğunuz SGK prim borçlarını neden ödemiyorsunuz? Bu çok önemli şey. Öncelikle ödemeniz gereken bu. Biz de SGK olarak primlerimizi tahsil etmek durumundayız. Emeklilerimize düzenli olarak aylıklarının ödenebilmesi ve çocuklarımıza daha sağlam ve güvenilir bir sosyal güvenlik sistemi bırakabilmek için de bu primlerin zamanında tahsil edilmesi gerekiyor."

Işıkhan, belediye başkanlarına yönelik, "Biz her türlü yaklaşıma, iletişime açığız. Bizim amacımız her zaman söylediğimiz gibi üzüm yemek istiyoruz, prim borçlarımızı tahsil etmek istiyoruz ve belediyelerle de bu işbirliğini kurup geliştirmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, televizyon programında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

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