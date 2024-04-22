Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı TÜRK-İŞ\'i ziyaret etti

Güncel

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nu (TÜRK-İŞ) ziyaret etti. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Bakan Işıkhan'a asgari ücret göndermesinde bulunarak, "Enflasyonu durdurmadan, tabiri caizse küpün altını kapatmadan küpün üzerine istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin paranın bir hükmü kalmıyor. Bunun için biran evvel küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım. Ondan sonra da toplumun alım gücünü belirli bir noktaya çekmek lazım" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.

Bakan Işıkhan'ın 2024 yılı için belirlenen asgari ücrete artış yapılmayacağı yönündeki açıklamasını anımsatan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Enflasyonu durdurmadan, tabiri caizse küpün altını kapatmadan küpün üzerine istediğiniz kadar suyu doldurun, kısacası parayı verin paranın bir hükmü kalmıyor. Bunun için biran evvel küpün altını kapatmak lazım, enflasyonu durdurmak lazım. Ondan sonra da toplumun alım gücünü belirli bir noktaya çekmek lazım." dedi.

"ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ ALMAK LAZIM"

TÜRK-İŞ olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Bursa'da olacaklarını belirten Atalay, "Bu programda ana gündemimiz vergi olacak. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak lazım. İşçiler ocak ayında aldığı ücreti iki ay sonra vergi kesintileri nedeniyle alamıyor. Bununla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç var. Bu işçiyi de memuru da ilgilendiriyor. Sene başında alınan 20 bin lira sene sonunda 16 bin liraya düşüyor. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok" diye konuştu.

"İŞÇİYİ, EMEKLİYİ GÜLDÜRMEDEN ÜLKEDE BARIŞ SAĞLANAMAZ"

Atalay, 13. Çalışma Meclisi'nin 29-30 Nisan'da düzenleneceğini anımsatarak, "Bu toplantıda, sendikalar, sivil toplum örgütleri olarak sıkıntılarımızı bir daha Sayın Cumhurbaşkanına anlatırız. İşçiyi, emekliyi, taşeron işçisini, asgari ücretliyi, fakiri güldürmeden bu ülkede barışı sağlamamız mümkün değil" dedi.