Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 'AK Parti döneminde SGK tarafından ödenen ilaç sayısı 3 katına çıktı' - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: 'AK Parti döneminde SGK tarafından ödenen ilaç sayısı 3 katına çıktı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: \'AK Parti döneminde SGK tarafından ödenen ilaç sayısı 3 katına çıktı\'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti döneminde SGK tarafından ödenen ilaç sayısının 3 katına çıktığını belirtti. Işıkhan, Türkiye'nin yüzde 4,5 ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğunu ve işsizlik oranının düştüğünü söyledi. Ayrıca, emeklilere bayram ikramiyelerinin yüzde 50 artırıldığını ve SGK tarafından yapılan sağlık ve ilaç harcamasının 553 milyar lira olduğunu ifade etti.

27.03.2024 19:18
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "AK Parti döneminde SGK tarafından ödenen ilaç sayısını 3 katına çıkardık. Geçtiğimiz bir yılda SGK tarafından yapılan sağlık ve ilaç harcaması tam tamına 553 milyar lira olmuştur, bu çok ciddi bir rakam." dedi.

Işıkhan, Kapaklı Belediyesi'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, 81 il, 922 ilçenin tamamını Türkiye Yüzyılı'na hazırlamaya devam edeceklerini söyledi.

Tekirdağ'ın tarımı, sanayisi, ticaretiyle hem Türkiye hem de dünya için büyük önem taşıyan şehirlerden olduğunu dile getiren Işıkhan, "Tekirdağ'da büyük bir potansiyel var. Tekirdağlılarda muazzam bir dinamizm var. Bu noktada sizlerin fikirleri, önerileri bizler için özellikle şehir yönetenler için çok önemlidir kıymetli kardeşlerim. Bizler devlet, millet el ele yürümenin, ülkemiz ve milletimizle birlikte yürümenin ve ülkemizi büyütmenin en güzel örneklerden birisini de inşallah Tekirdağ'da siz kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

Işıkhan, çalışma hayatından sosyal güvenliğe kadar inisiyatif aldıkları her konuda her daim vatandaşlarla istişareyi, iletişimi ve diyaloğu ön planda tutmaya gayret ettikleri söyledi.

"İşsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre azaldı"

2023 yılında Türkiye'nin yüzde 4,5 ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduğuna işaret eden Işıkhan, "Dolar bazında milli gelir Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları aşmış durumda. Kişi başına düşen gelirde 13 bin 110 dolarla tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda. Bu hafta 2023 yılı iş gücü verileri açıklandı. 2023 yılında da işsizlik oranı bir önceki yıla göre bir puan düşerek 9,4 seviyesine geriledi. İşsiz sayısı 2023 yılında bir önceki yıla göre 318 bin kişi azalarak 3 milyon 264 bin kişiye gerilemiş durumda. Toplam işsizlik oranı ve genç işsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesine gerilemiş durumda." diye konuştu.

Işıkhan, istihdam oranı ve iş gücüne katılım oranının son 21 yılın en yüksek seviyelerinde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacaklarını belirtti.

"Bayram ikramiyelerini yüzde 50 artırdık"

Her fırsatta milletin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı emekli ve ölüm aylığı hak sahiplerine banka promosyonlarını 2017 yılında biz başlattık. Önümüzde Ramazan Bayramı var. Bayramda emeklilerimize bayram ikramiyesi uygulamasını da hatırlarsanız biz başlatmıştık. Bu yıl ikramiyeleri yüzde 50 oranında artırdık. Emeklilerimize bu dönemde banka promosyon tutarlarını kamu bankalarında 2 katına çıkardık. Vatandaşlarımızın dünyanın en ileri seviyelerinde sağlık hizmeti almasının arkasında önemli bir harcamamız var. AK Parti döneminde SGK tarafından ödenen ilaç sayısını 3 katına çıkardık. Geçtiğimiz bir yılda SGK tarafından yapılan sağlık ve ilaç harcaması tam tamına 553 milyar lira olmuştur, bu çok ciddi bir rakam. Emekli aylıklarına ödediğimiz tutarın yarısına yakınını ayrıca sağlık harcamaları ve sağlık hizmetleri için de ödüyoruz. Bunun dışında yine SGK tarafından son bir yılda 206 milyar lira teşvik ve destek verdik. Son 5 yılda yaşadığımız, hatırlarsanız pandemiyle bölgemizdeki savaşları ve asrın felaketini de dikkate aldığımızda, vatandaşlarımızı asla mağdur etmeden, hizmetlerimize kesintisiz bir şekilde devam edebildiğimizi ve yürütebilecek güçte olduğumuzu görüyorsunuz."

"Kalkınma yerelden başlar"

Işıkhan, kalkınmanın yerelden başladığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Yerelde ne kadar güçlü olursak genel icraatımızda o derece başarılı oluruz. Çünkü şunu hepimiz biliyoruz ki gelişim, kalkınma, ilerleme yerelden başlar. Bildiğiniz gibi ülkemizin lideri Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim vizyonu da belediyecilikten gelmektedir.

Şu an 'dünya beşten büyüktür' diyerek sadece Türkiye'nin geleceğini değil aynı zamanda dünyanın geleceğini de inşa etme gayretinde olan liderimizin 40 yıllık başarı hikayesinin belediyecilik vizyonuyla, sosyal belediyecilikle, gönül belediyeciliğiyle başladığını da unutmamamız gerekiyor."

Belediye Başkanı Mustafa Çetin ile bir süre görüşen Işıkhan, daha sonra Pınar Bulvarı'nda esnaf ziyareti yaptı.

Programa, AK Parti milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül ve İl Başkanı Ali Gümüş ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Vedat Işıkhan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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