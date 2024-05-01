Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan\'dan 1 Mayıs Mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, çalışanların haklarının gözetilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapılan düzenlemelerden bahsetti. Bakan Işıkhan, sendikalaşma özgürlüğü konusunda atılan adımların önemine vurgu yaparak, sosyal taraflarla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

01.05.2024 12:21
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış, huzur ve kardeşlik içerisinde geçmesini temenni eder, bugünün başta ülkemizdeki çalışanlarımız olmak üzere, dünyada özveri ve emeğiyle hayatını kazanan tüm işçiler için hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 1 Mayıs'ın tüm dünyada daha adil bir çalışma hayatının tesisine vesile olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Hükümet olarak 21 yıldır, emekleri ve özverileriyle ülkemizi bugünlere taşıyan işçi ve emekçi kardeşlerimizin haklarının gözetilmesi hususunda büyük bir mücadele verdik. Çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları için her türlü düzenlemeyi hayata geçirdik. Gerek hukuki altyapısını güçlendirerek, gerekse uyguladığımız kamu politikalarıyla, geçmişte mağdur edilmiş ve bu haklardan yoksun olan çalışanlarımızın sesi olduk. Sendikalaşma özgürlüğü konusunda geçmişte atılmamış adımları attık. Bunları gerçekleştirirken en büyük motivasyonumuz, çalışma hayatının tüm taraflarından aldığımız görüşler ve paydaşlarımızla yürüttüğümüz akıl ve güç birliği olmuştur."

"Sendikalarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz"

Sosyal tarafların mutabakatıyla çalışma hayatı adına aldıkları her kararın, ortak hedef etrafında bir araya gelebilme şuuru, istişare ve birlik kültürünün göstergesi niteliğinde olduğunu aktaran Işıkhan, şöyle devam etti:

"Her daim emekçisinin yanında olmayı hizmet anlayışının merkezine konumlandırmış bir bakanlık olarak, çalışma barışı ve toplumsal barışı güçlendirme kararlılığıyla sivil toplum örgütlerimiz ve sendikalarımızla işbirliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki emeğin, üretimin ve refahın yüzyılını gerçekleştirmiş bir Türkiye; çalışanı, işvereni, sendikası ve kamu kurumlarıyla yediden yetmişe herkesin eseri olacaktır. Bu duygularla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün barış, huzur ve kardeşlik içerisinde geçmesini temenni eder, bugünün başta ülkemizdeki çalışanlarımız olmak üzere, dünyada özveri ve emeğiyle hayatını kazanan tüm işçiler için hayırlara vesile olmasını dilerim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 1 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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