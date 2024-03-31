Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimlerin hayırlı olmasını diledi - Son Dakika
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimlerin hayırlı olmasını diledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, eşiyle birlikte oy kullanmak için İzciler Ortaokulu'na gitti. Oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, gelecek yüzyılda istihdam ve iş gücünün artırılması için birçok projeye imza atacaklarını belirtti ve seçimlerin demokrasi şenliğinde geçtiğini söyledi.

31.03.2024 14:45  Güncelleme: 14:47
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Gelecek yüzyılda da yerel yöneticilerimizle birlikte hem istihdamın hem de iş gücünün artırılması noktasında birlikte çalışacağımız birçok projeye imza atacağız inşallah." dedi.

Bakan Işıkhan, eşi Semire Işıkhan ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacağı İzciler Ortaokulu'na geldi.

Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan ve bir süre sohbet eden Işıkhan, "2269" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa zarfı eşi ile atan Işıkhan, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

" Türkiye'yi gelecek yüzyıla hazırlayacak yerel yöneticilerimizi belirlemek amacıyla oyumuzu kullandık. Bu seçim sonuçları gelecekte projelerle ve hizmetlerle yerel yöneticilerimizin başarısıyla birlikte inşallah belli bir noktaya gelecek. Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gelecek yüzyılda da yerel yöneticilerimizle birlikte hem istihdamın hem de iş gücünün artırılması noktasında birlikte çalışacağımız birçok projeye imza atacağız inşallah. Seçimler gördüğünüz gibi demokrasi şenliğinde geçiyor."

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimlerin hayırlı olmasını diledi - Son Dakika

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