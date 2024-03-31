Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimlerin hayırlı olmasını diledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Gelecek yüzyılda da yerel yöneticilerimizle birlikte hem istihdamın hem de iş gücünün artırılması noktasında birlikte çalışacağımız birçok projeye imza atacağız inşallah." dedi.
Bakan Işıkhan, eşi Semire Işıkhan ile 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy kullanacağı İzciler Ortaokulu'na geldi.
Vatandaşlar ve sandık görevlileriyle selamlaşan ve bir süre sohbet eden Işıkhan, "2269" numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sandığa zarfı eşi ile atan Işıkhan, seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
" Türkiye'yi gelecek yüzyıla hazırlayacak yerel yöneticilerimizi belirlemek amacıyla oyumuzu kullandık. Bu seçim sonuçları gelecekte projelerle ve hizmetlerle yerel yöneticilerimizin başarısıyla birlikte inşallah belli bir noktaya gelecek. Seçimlerin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gelecek yüzyılda da yerel yöneticilerimizle birlikte hem istihdamın hem de iş gücünün artırılması noktasında birlikte çalışacağımız birçok projeye imza atacağız inşallah. Seçimler gördüğünüz gibi demokrasi şenliğinde geçiyor."
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Antalya'da yaşayan Sinem Küçük, oy kullanacağı okula 8 yaşındaki kırma erkek köpeği Buddy ile birlikte geldi. Küçük, Buddy ile çok bağlı olduklarını ve her seçimde birlikte oy kullandıklarını söyledi. Seçimlerin iyi sonuçlanmasını dileyen Küçük, Buddy'i bir yaşında sahiplendiğini ve 7 yıldır hiç ayrılmadıklarını belirtti.
AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını verdi. Salt, seçimlerin ülke, Karabük ve millet için hayırlı olmasını diledi ve henüz oyunu kullanmamış herkesi sandık başına davet etti. Çetinkaya ise seçimlerin Karabük'e hayırlı olmasını temenni etti.
Mardin'de yaşayan 106 yaşındaki Emine nine, yürüyerek oy kullanacağı sandıkta oyunu kullandı. Emine Tekin, İspanyol gribine yakalandıktan sonra Covid-19'u da yenmeyi başardı. Oy kullanmaya giderken yaptığı açıklamada, hangi partiden yana olduğunu gönlüne bıraktığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kullandı. Şahin Sevin İlkokuluna gelerek 1202 numaralı sandıkta oy veren Bakan Şimşek, sandık görevlilerine başarılar diledi. Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olur inşallah.' diye konuştu.
Van'ın Erciş ilçesinde oy kullanmaya gidecek seçmenler kimlikleriyle ilgili sıkıntı yaşayınca ilçe nüfus müdürlüğüne akın etti. Erciş Nüfus Müdürlüğü, kimlik sorunu yaşayan vatandaşlara yardımcı olarak oy kullanmalarını sağladı. Müdürlük çalışanları, vatandaşların taleplerini karşılayarak mağdur olmamalarını sağladı. Seçmenler ise yapılan uygulamadan memnun olduklarını belirterek müdürlük çalışanlarına teşekkür etti.
Karabük'te bir minibüste fenalaşan genç, diğer yolcuların ve şoförün yardımıyla hastaneye yetiştirildi. O anlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
2024 Yerel Yönetimler Seçimleri sırasında Esenyurt'ta yaşayan Nazım Cihan isimli bir vatandaş, Osmanlı dönemi kıyafetini giyerek papağanıyla birlikte oy kullanmaya geldi. Cihan, papağanıyla birlikte zarfı sandığa atan ve çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen bir kişi oldu. Cihan, papağanıyla 9 yıldır birlikte gezmekte ve seçimlerde birlikte oy kullanmaktadır. Vatandaş, Osmanlı ve Selçuklu dönemini sevdiğini ve bu nedenle o döneme ait kıyafetlerle oy kullanmaya geldiğini belirtti.
Fethiye'de yaşayan ve Türk vatandaşlığı alan yerleşik yabancılar, mahalli idareler seçimi için oy kullanmak üzere sandık başına gitti. Fethiye, Seydikemer ve Muğla ilçelerinde oy kullanma hakları olan yerleşik yabancılar, sabahın erken saatlerinde okullara giderek oylarını kullandı. Yabancı uyruklu seçmenler, demokrasiye katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, 31 Mart yerel seçimleri için sandığa eşi Filiz Pehlivan ile gitti. Oyunu kullanan Pehlivan, 'Bugün Menemen'imizde adeta bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Sandıklar açıldıktan sonra kazananın ülkemiz, şehrimiz ve Menemen'imiz olmasını diliyorum' dedi.
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