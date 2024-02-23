Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Türkiye Yüzyılı\'na Yakışan Bir İş Kanunu ve Çalışma Hayatı İçin Elimizden Geleni Yapacağız

Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş hayatında her zaman işçinin ve işverenin kazanılmış haklarını korumayı önemsediklerini belirterek, " Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda da elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim." dedi.

İzmir Ticaret Odasında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları"na katılarak bir konuşma yapan Işıkhan, Türkiye'nin üretim, istihdam ve kalkınma sürecine katkı sağlayan iş dünyasının yanında yer almaya devam ettiklerini söyledi.

Işıkhan, İzmir'de 2002'den bu yana yaklaşık 865 bine yakın kişinin İŞKUR aracılığıyla iş bulduğunu belirterek, "İzmir'de ve tüm şehirlerimizde işverenlerimizi ve iş arayan vatandaşlarımızı kendilerine en uygun iş olanaklarına hızlı bir şekilde ulaştırabilmek için İŞKUR sistemine dahil olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

İstihdamda ve iş gücünde rekorların kırıldığı bir dönemden geçildiğini aktaran Bakan Işıkhan, "Mart ayında açıklanacak 2023 yılı verilerinde hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002'den bu yana en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranlarını bekliyoruz. Aynı şekilde tüm öncü göstergeler son 22 yılın en düşük işsizlik oranının ortaya çıkacağına da işaret etmektedir." diye konuştu.

Yaklaşan Genel Mahalli İdareler Seçimlerine de değinen Işıkhan, İzmir'in kronik sorunlarının çözümü ve acil ihtiyaçlarının giderilmesi için vizyoner yerel yönetimlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Işıkhan, şöyle konuştu:

"Birinci derece deprem bölgesinde bulunan ve riskli grupta yer alan şehrimizin dirençli bir şehir olmaya ihtiyacı vardır. Coğrafyası ve doğasıyla muhteşem bir şehir olan İzmir'imizin gelişim odaklı, havası, suyu, toprağı, temiz bir çevre ve şehircilik anlayışına ihtiyacı vardır. İzmir'in ihtiyaç duyduğu her şey, Türkiye Yüzyılı şehirleri için 'gerçek belediyecilik' ana başlığı altında sunduğumuz seçim beyannamemizde vardır. İzmir'imizin ve ilçelerimizin ihtiyaç duyduğu vizyon, kendisi de burada Konak Belediye Başkan adayımız Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı Hanımefendi'de de vardır. Bu vizyon Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Hamza Dağ'da da vardır."

"Çalışma toplantılarımıza başladık"

Işıkhan, çalışma hayatı ile ilgili kendileri dışında çok yorum yapıldığını ve bu konuda haberler çıktığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabii ki çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip ve her zaman üzerine konuşulacak, 'Daha iyi nasıl yaparız?' diye tartışılacak bir alandır. Bilmenizi isterim ki biz istişare kültürüne önem veren bir hükümet ve bakanlığız. Geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımız İş Kanunu'nun yeniden ele alınması konusunda bir açıklaması oldu. Biz de akabinde hemen gerek Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu gerek Adalet Bakanlığımız ile çalışma toplantılarımıza başladık, bu süreç devam ediyor. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı öncelikliyoruz, devamında ise Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda da elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim. Bu yüzden doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim."

Işıkhan, yapılacak çalışmaların iş hayatının tüm paydaşlarının ortak görüşleriyle belirleneceğini sözlerine ekledi.

Programda, AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de birer konuşma yaptı.